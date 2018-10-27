"ضبطها مع شقيقه"... شاهد رد فعل أسد بعد هروب "لبؤته"

أظهرت لقطات فيديو درامية أسدين خلال معركة عنيفة بينهما من أجل التفوق والفوز بإحدى اللبؤات في أحد محميات جنوب أفريقيا.

ودارت المعركة الشرسة بين ذكرين من الأسود وهم في الأصل أشقاء أمام مجموعة من السياح الذين تفاجئوا بسلوك الأسدين، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة The Daily Mail البريطانية.

Lion love triangle! Brothers come to blows over a lioness in Maasai Mara https://t.co/ankVvcPtIR — Gilbert Rono (@GRono) October 25, 2018

وكان كل من بريا شانداريا وزوجها هيتول دينشكومار يزوران محمية ماساي مارا، وهي محمية طبيعية في كينيا، عندما تفاجأ الزوجان بمعركة المخالب الصدامة بالقرب من سيارتهما.

"معركة شرسة"

كانت المعركة بين الأخوين، كاكا وماردادي، وهما أسدين معروفين في المحمية الوطنية، بأنهما شقيقين.

وفي الفيديو الذي جرى تصويره من مركبة السياح، يمكن رؤية أسدين على الأرض ويضرب كل منهما الآخر بمخالبهم الضخمة، كما يحاول الشقيقان عض بعضهما بعضا ويكشر كل من هما عن أنيابه.

تقول بريا، وهي محاسبة تبلغ من العمر 36 عاما: "كان الأسد "كاكا" يقف بالقرب من بركة صغيرة، وكان عطشا للغاية بعد عملية تزاوج. في حين كانت اللبؤة تجلس خلفه، لكنها نهضت وتسللت للابتعاد عنه".

وأضاف: "ظننا أنها ستذهب إلى نفس المكان الذي كانا يتزاوجان فيه مرة أخرى لكن يبدو أنها شاهدت الأسد "مارادي" فذهبت إليه".

وتابع: "بعد ذلك، لم يجد كاكا اللبؤة بجواره، فبدأ في البحث عنها، لكنه لم يتمكن من العثور عليها في الحال".

"هُزِمَ كاكا الضعيف"

ويستطيع الأسد تحديد اتجاه لبؤته لأنه يميز رائحتها، لذلك عندما تتبع الرائحة وجدها مع أخيه ماراديدي.

وعندما رأى كاكا اللبؤة مع الأسد "ماراديدي" اندلعت المعركة بين الأخوين. وفي النهاية، هُزِمَ كاكا الضعيف، وفاز ماراديدي باللبؤة.