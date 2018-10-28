"من الحب ما قتل"... عاشقة تقتل زوجها

تمكنت امرأة بريطانية من قتل زوجها بمساعدة عشيقها وابنته بعد 9 أشهر من المحاولات.

فبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية فإن الزوجة حاولت بمساعدة عشيقها التخلص من زوجها عدة مرات و بأساليب مختلفة.

© AFP 2018 / KENA BETANCUR عشيقة رئيس أمريكي سابق تعود للأضواء بقضية تحرش جنسي

فالزوج صاحب الـ49 عاما و الذي كان يعاني من سرطان الدماغ، لقي حتفه برصاصة في الرأس.

فخلال 9 أشهر حاولت الزوجة بالإشتراك مع عشيقها وابنته قتل الزوج مستخدمين عددا من الأساليب والطرق، مابين دس سم له وتفجير سيارته وإغراقه، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل.

وتمكنت الشرطة المحلية من كشف المتهمين بعد مراجعتها لحاسوب الزوجة لتعثر فيه على خيوط الجريمة.

وأكد المدعي العام، بمقاطعة كينت في جنوب شرق لندن، أن الدافع وراء جريمة القتل هو العلاقة بين الزوجة وعشيقها، وأن ابنة العشيق ساعدت في الجريمة بسبب الحب الكبير الذي تكنه لوالدها.

يذكر أن العشيق ماهو إلا صديق مقرب من المتوفي، كان قد وقع في حب زوجته.