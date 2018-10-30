رحيل رائد فن الباستيل المصري

رحل عن عالمنا، اليوم الثلاثاء، رائد فن الباستيل المصري، الفنان محمد صبري، عن عمر ناهز الـ100 عام.

وأعلنت أسرة الفنان العالمي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، إذ كتب ابنه هاني، وهو أستاذ بكلية الفنون الجميلة في القاهرة، على صفحته على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله والدي وحبيبي الفنان/ محمد صبري. أسألكم الدعاء".

ولد صبري في 21 ديسمبر/ كانون الأول 1917 بالقاهرة وتخرج في المدرسة العليا للفنون التطبيقية، قسم تصوير، عام 1937.

أقام أول معرض خاص للوحاته في صالون غولدنبرغ بالقاهرة عام 1943 وحصل على الجائزة الأولى في التصوير بالمهرجان الأدبي الفني الذي أقامته وزارة المعارف العمومية عام 1948.

برع صبري في استخدام ألوان الباستيل وهي خامة صعبة ذات كثافة عالية وتحتاج إلى تمرس كبير في استخدامها وأطلق عليه زملاؤه وتلامذته لقب "رائد فن الباستيل في مصر".

وتقتني الكثير من المتاحف والمؤسسات الرسمية أعماله ومنها المتحف القومي للفن الحديث بالقاهرة ومتحف الفنون الجميلة في بلنسية بإسبانيا ومتحف الفن المعاصر في غرناطة بإسبانيا ووزارة الخارجية المصرية والبنك الأهلي المصري.

تنوعت موضوعات لوحاته بين البيئة المصرية والآثار الفرعونية والريف المصري والقاهرة القديمة والآثار الإسلامية في الأندلس والحياة الاجتماعية في إسبانيا والمناظر الطبيعية في المغرب.

نال وسام الاستحقاق من درجة فارس من الحكومة الإسبانية عام 1961 ووسام الملكة إيزابيل من ملك إسبانيا عام 1988 وجائزة الدولة التقديرية في الفنون من مصر عام 1997. وأقامت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان معرضا لأعماله في 2017 بمناسبة مئوية ميلاده وهو المعرض الذي لم يستطع حضوره بسبب ضعف صحته.