"الماريجوانا" تتجه نحو التشريع باستخدامها في المكسيك

منحت المحكمة العليا المكسيكية الموافقة في قضيتين تقدم بهما مواطنان من أجل طلب السماح باستخدام "الماريجوانا" لأغراض ترفيهية.

القضيتان التي أعطت فيهما المحكمة العليا المكسيكية تشريع "الماريجوانا" لأغراض ترفيهية، تفتحان الطريق أمام تشريعها بشكل عام، بحسب ما نقل موقع "Economista".

© Photo / JASON REDMOND بالصور... الكنديون يحتفلون في الشوارع بتقنين الماريجوانا

وبهاتين القضيتين أصبح عدد القضايا المقدمة 5، الأمر الذي يعتبر سابقة في القانون المكسيكي، وربما يدفع ذلك بقية المحاكم للنظر في قضايا مشابهة في مناطق أخرى.

يذكر بأن مجلس الشيوخ المكسيكي وافق على استخدام "الماريجوانا" بشكل شرعي للأغراض الطبية في ديسمبر/كانون الأول 2016.

ورفض الرئيس المكسيكي، إنريكي بينيا نييتو، في البدء تشريع "الماريجوانا"، ولكنه تحدث عن إمكانية استخدامها لأغراض طبية، ليصدر تعليماته لوزارة الداخلية لدراسة المرسوم.

كما جرى اجتماع مع أطباء وأكاديميين خبراء لمناقشة هذا الموضوع ودرسه في الحالات الاستشفائية للمرضى.