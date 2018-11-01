خروج طائرة ليبية عن الخدمة لسبب غريب

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية، تعرض إحدى طائراتها لإصابة في محركيها، نتيجة "هجوم طيور" في مطار أتاتورك الدولي، بمدينة إسطنبول.

قال مدير الإدارة الفنية في الخطوط الليبية، خليفة علي الجهاني، إن هجوم طيور "Birds strike" أدى إلى إصابة عدد من ريش محركي الطائرة، الأمر الذي منع إقلاعها مجددا، حتى يتم استبدال هذه الريش، وإجراء الصيانة اللازمة.

وجاءت تصريحات الجهاني في بيان صادر عن الشركة، مساء أمس الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضح مدير الإدارة الفنية في شركة الخطوط الليبية أن العمل جار لإرسال قطع الغيار المطلوبة، والطاقم الفني من مهندسي الصيانة إلى إسطنبول، لإصلاح العطب، وعودة الطائرة إلى الخدمة، في أقرب وقت.