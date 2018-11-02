ليلة مصرية لبنانية في مهرجان الموسيقى العربية السابع والعشرين

تتواصل فاعليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، في دورته الـ27، حيث تقام غدا مساء السبت، 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، ثلاث حفلات في القاهرة والإسكندرية.

وبحسب بيان لوزارة الثقافة المصرية، يقدم النجم اللبناني عاصي الحلاني، فاصل غنائيا بمصاحبة فرقة الحفني للموسيقى، بقيادة المايسترو محمد قطب، على المسرح الكبير، ويسبقه فاصل للمطرب اللبناني سعد رمضان، والمطربة مروة ناجي، ثم فقرة موسيقية مع عازف الكمان، محمود سرور.

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية، يقام حفل للمطرب محمود درويش، وفرقته كنوز للموسيقي العربية.

© Sputnik . mohamed hemedah مهرجان الموسيقى العربية

وتتواصل الفاعليات على مسرح سيد درويش "بدار أوبرا الإسكندرية"، حيث يقدم الفنان محمد ثروت، فاصل بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر، يسبقه فقرات غنائية لكل من المطربين، عصام محمود وأميرة أحمد ورضوى سعيد ومحمود عبد الحميد.

© Sputnik . mohamed hemedah مهرجان الموسيقى العربية

وعلى جانب آخر، تبدأ فاعليات جلسات مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية هذا العام، صباح السبت 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، علي المسرح الصغير بكلمة افتتاحية للفنانة جيهان مرسي، مدير المهرجان، والدكتورة رشا طموم، رئيس اللجنة العلمية، وتدور الجلسة الأولى حول "الموسيقي العربية — بين الواقع العربي و العالمي"، ومقررها الدكتور عماد أبو غازي، بمشاركة الباحثين، الدكتور عامر الديدي "لبنان — الإمارات"، الدكتور فراس الطرابلسي "تونس" ، والدكتور ناصر الطائي "سلطنة عمان"، والدكتورة سورين سورنسون " الدنمارك ".