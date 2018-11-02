سفارة السعودية في القاهرة تطلق حملة جديدة خاصة بالمملكة

© RIA Novosti . Vladimir Astapkovitch انطلاق فعاليات "الجوهرة الملكية" في السعودية (صور)

وتابع البيان "تجَسِد الحملة، التي تستمر ‏لمدة أسبوع من كل شهر، طموح أبناء المملكة في رؤية مستقبل أفضل، يقوم على ثوابتها الدينية وعمقها التاريخي وثرائها الثقافي".

تبدأ أولى حملات "هنا المملكة"، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بحملة "هنا آثار المملكة"، التي تسلط الضوء على العمق التاريخي للأراضي السعودية، وما تزخر به من آثار، يعود بعضها لملايين السنين قبل الميلاد.