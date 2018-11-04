"تحذير على كل سيجارة"... أول دولة في العالم تتجه لهذه الخطوة

تعتزم الحكومة الكندية سن قانون جديد يتيح لها وضع علامات تحذيرية على السجائر، وليس المقصود بها علبة السجائر وإنما على كل سيجارة.

ستصبح كندا بعد فرضها للقانون الجديد أول دولة في العالم تضع وسما تحذيريا من مضار التدخين على السجائر.

فبحسب قناة "ctv" الكندية، ستسعى الحكومة من وراء هذا القانون بالتقليل من الإقبال على التدخين بالإضافة للحد من الجريمة المنظمة و مكافحتها، و التي يعد فيها التبغ غير القانوني أحد أبرز مصادر التمويل.

ويأمل أنصار القانون الجديد أن يساعد ذلك على التقليل من المدخنين في صفوف الكنديين بالإضافة لتعقب مصادر الدخل غير الشرعي لهذه التجارة.

واستندت الحكومة في مشروعها الجديد إلى أن وضع تحذيرات على السجائر نفسها يعتبر أكثر فاعلية من من التحذير الموجود على العلبة الخاصة.

وبموجب القانون ستلزم شركات التبغ المصنعة بوضع وسوم تحذيرية على السجائر و العلبة، وستكون برسائل مختلفة عن تلك الموضوعة منذ العام 2012، وهي "التدخين يسبب السرطان".