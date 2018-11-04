مهرجان حرق القوارب الضخمة جنوبي تايوان

أحرق سكان بلدة في جنوب تايوان قاربا خشبيا احتفاليا، اليوم الأحد، (4 نوفمبر/تشرين الثاني) في إطار طقوس تقليدية تُقام لدرء الأمراض وإبعاد سوء الطالع.

وقال كبير الحرفيين الذين بنوا قاربا ضخما لهذه المناسبة إن أكثر من 90 متطوعا من بلدة دونجانج الساحلية قضوا ثلاثة أشهر في بناء القارب المزين بشكل لافت. وفقا لـ"رويترز".

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وبمقتضى المعتقدات التقليدية الشعبية فإن القارب يخص وانج ييه، أحد المبعوثين الإلهيين الكثيرين، والذي لديه قدرة على تطهير من يعبدونه من الأرواح الشريرة والأمراض.

وبعد بناء القارب يتم عرضه في أنحاء البلدة ثم تضرم فيه النار ليلا مع أكوام من الورق وعيدان البخور.

ويقول السكان المحليون إن هذا المهرجان فرصة لتجمع أفراد الأسر الذين عادة ما يعيشون متفرقين.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن مهرجان العام الحالي جذب ما يزيد على عشرة آلاف شخص.

ويمثل حرق القوارب ذروة طقوس المهرجان، الخاص بمعتقد الطاوية، والذي يستمر ثمانية أيام.

وتنظم بلدة دونجانج هذا المهرجان منذ أكثر من مئة عام.