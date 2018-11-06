الأهلي المصري يحتج رسميا على إيقاف أزارو

أرسل النادي الأهلي المصري خطابا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب قرار الاتحاد الإفريقي، إيقاف لاعبه، وليد أزارو، مباراتين، وتغريم الأهلي واستدعاء كارتيرون، المدير الفني للفريق لجلسة استماع.

يأتي ذلك، في نفس الوقت، الذي يحدد فيه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعدا للاجتماع، غدا الأربعاء، للنظر في مذكرة الاتحاد التونسي التي تتضمن رفع الإيقاف عن 2 من لاعبي الترجي التونسي، موقوفين للإنذار الثاني، بحسب الموقع الرسمي للأهلي.

وطلب الأهلي في الخطاب التقدم بمذكرة إلى الاتحاد الإفريقي، يستند خلالها إلى شكوى، تتضمن استغراب النادي من:1- إيقاف وليد أزارو مباراتين، في حين لم يدنه حكم المباراة ولم ينذره، وشريط المباراة "أب سمس" لم يتضمن أي إدانة له.2- واقعة قطع اللاعب قميصه سلوك، غير رياضي، تمت محاسبته عليه من ناديه، لكنه معتاد من اللاعبين في كل ملاعب العالم، دون أن توجه ضدهم عقوبات، وهو ما يدفعنا للسؤال عن لائحة مثل هذه العقوبات، خاصة وهي تأتي قبل مباراة نهائي بطولة كبرى.. والسؤال عما جاء في تقرير مراقب المباراة.

3- فرض غرامة على النادي الأهلي، بينما لم تقع منه أو من جماهيره مخالفة تستحق ذلك.

4- استدعاء كارتيرون لجلسة استماع، أمر غير مفهوم، وهو من تعرض للاعتداء من جانب لاعب بالفريق المنافس.

الأهلي يحتج على إيقاف «أزارو» في خطاب رسمي للاتحاد الإفريقيhttps://t.co/17fHO66WHx pic.twitter.com/ikgHS40057 — Al Ahly SC (@AlAhly) ٦ نوفمبر ٢٠١٨

واختتم الخطاب بالقول: "النادي الأهلي يبدي استغرابه من اتجاه "كاف" لمناقشة ما يخالف قانون اللعبة ولائحة المسابقة، والتي تنص على إيقاف اللاعب الذي يحصل على إنذارين، في مباراة، وهو ما تم إنفاذه ضد لاعبين بالأهلي وكل الأندية، في مرات سابقة.

ومن ثم ليس مفهوما أبدا اتجاه كاف لمناقشة مطالب تمس قانون اللعبة، إذا صح الأمر.



© Photo / Facebook/ WalidAzaro72 هكذا عاقب "كاف" وليد أزارو بعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

ويطلب النادي الأهلي من اتحاد الكرة توجيه رؤيته للاتحاد الإفريقي، التي نعتقد أنها كذلك رؤية اتحادكم الموقر والمسؤول عن حقوق الأندية المصرية".

وكان الأهلي قد فاز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي بثلاثة أهداف، مقابل هدف وحيد.

ويحتاج الفريق التونسي إلى الفوز بهدفين دون رد، حتى يتمكن من تعويض خسارته وانتزاع اللقب الأفريقي، فيما يحتاج الأهلي إلى التعادل أو حتى الخسارة بهدف، من أجل اقتناص اللقب الأفريقي التاسع للفريق الأحمر.

كما أن مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الأهلي والترجي، شهدت جدلا تحكيميا كبيرا، بعدما احتسب الحكم الجزائري مهدي عبيد، 3 ركلات جزاء منها 2 لصالح الأهلي، ولجأ إلى تقنية الفيديو "VAR" في ركلتي الأهلي، وأكد على صحة قراره بعد العودة للفيديو.

وواجه وليد أزارو، اتهامات لاعبي الأهلي، عقب اللقاء بأنه مزق قميصه لخداع الحكم الجزائري، مهدي عبيد شارف، للحصول على ركلة الجزاء الثانية للأهلي في المباراة، التي أحرز منها الفريق هدفه الثالث، عبر وليد سليمان.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قد أصدر بيانا، أول أمس السبت، طالب فيه بمعاقبة وليد أزارو، وحرمانه من خوض مباراة الإياب، الجمعة المقبل، على خلفية واقعة القميص، وبدعوى اعتدائه على أحد لاعبي الترجي.



© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH حقيقة إيقاف حكم مباراة الأهلي والترجي

وأصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 3 قرارات، في مباراة الأهلي المصري ضد فريق الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت الجمعة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تلقيه خطابا رسميا من لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي "كاف"، يفيد خلاله بإيقاف اللاعب المغربي، وليد أزارو، لمدة مباراتين، بالإضافة إلى تغريم النادي الأهلي، مبلغ 20 ألف دولار، واستدعاء الفرنسي، باتريس كارتيرون، المدير الفني للنادي الأهلي لجلسة استماع، على خلفية أحداث مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.