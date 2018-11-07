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14:55 07 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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    نساء سوريات... من أجل أطفالهم حياتهم متوقفة على القليل من النقود

    "تجميد البويضات" في سوريا وآراء للشرع والطب والمجتمع

    sputnik
    مجتمع
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    ظاهرة جديدة بدأت تنتشر في المجتمع السوري بين فئة الفتيات غير المتزوجات وخاصة بين اللواتي اقتربن إلى سن الحكمة أي عمر الأربعين ونيف.

    الممثلة بريجيت نيلسن
    © AP Photo / Joel Ryan
    ممثلة تثير جدلا بعد وضعها لمولود وهي في الخمسينيات من عمرها
    وخشية وصولها إلى هذا السن وعدم القدرة بعد ذلك على الإنجاب بسبب توقف عملية الإباضة الطبيعية، لجأت فتيات سوريات إلى عملية تجميد البويضات بهدف استخدام تلك البويضات المجمدة في الإنجاب وعمليات التلقيح الصناعي لاحقا بعد الزواج حتى لو في سن متأخرة.

    وفي تحقيق مطول أجرته صحيفة "تشرين" السورية، وصفت فيه هذه الظاهرة بالجدلية وتثير اللغط والحيرة والإرباك في مجتمعاتنا الشرقية، إلا أنها تبقى عالقة بين مؤيد ومعارض لأن لكل طرف حججه المقنعة في هذا الأمر.

    حل مشكلة تأخر الزواج

    وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الظاهرة، بدأت تنتشر في السر والعلن في المجتمع السوري وغدت مسألة اشتد النقاش حولها مؤخرا وباتت تؤرق البعض وتشكل حلا مناسبا للبعض الآخر.

    وبهدف معرفة وجهات النظر للأطراف المعنية من باحثين ورجال الدين والقانون والطب حيال تلك المسألة الجدلية، استطلعت الصحيفة السورية رأي الفتاة السورية ليلى ذات 35 عاما، فأوضحت الأخيرة أنها لم تعد تقلق من تأخرها في سن الزواج بعد اليوم، ذلك الهم الذي بات يؤرقها، وأنها ستختار الشريك بتأن وحكمة طالما أنها ستقدر على الإنجاب في سن متأخرة.

    بينما قالت السيدة "م، أ" إنها أصيبت بسرطان الثدي وأنها بحاجة لجرعات كيميائية ونصحتها طبيبتها بحفظ بويضاتها وتجميدها قبل التعرض لتلك الجرعات لتعاود زرعها بعد إتمام علاجها وتحقق حلمها بالأمومة.

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    © AFP 2018 / Adem Altan
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    بينما أكد الشاب باسم أنه كغيره من الشباب الذين أكدوا أنهم لا يفضلون الارتباط بفتاة تجاوزت الخامسة والثلاثين من العمر لأن فرص الإنجاب لديها تقل ولم يعارض فكرة تجميد البويضات إلا أنه تحفظ على التكلفة العالية للتجميد.

    بدوره قال أستاذ طب الإخصاب والعقم وطب الجنين في كلية الطب بجامعة دمشق، وهو مدير أحد المشافي التخصصية، الدكتور مروان الحلبي: موضوع حفظ البويضات  هو ضرورة وحاجة ماسة في مجتمعنا في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد ذلك أن أغلب الفتيات اليوم قد تأخرن في سن الزواج لقلة فرص الزواج بسبب الحرب.

    لا خوف على العذرية

    وتطرق الحلبي إلى وجود ضرورات مرضية في هذه المسألة مشيرا إلى تعرض النساء لنقص في مخزون البويضات بنتيجة الحروب والظروف النفسية والتلوث البيئي والشدات النفسية.

    وفي الجانب الشرعي لتجميد البويضات، حيث واجهت هذه العملية مشاكل شرعية وقانونية ذلك أن أغلب اللاجئات اللواتي لجأن إلى التجميد هن من العذارى، وعملية بذل البويضات التقليدي يحتاج إلى سحب البويضات عن طريق المهبل وبالتالي تمزق غشاء البكارة.

    وهنا أوضح الدكتور الحلبي بأنه ظهر حديثاً بذل البويضات عن طريق المستقيم أو البطن ما يحافظ على عذرية الفتاة.

    يشار إلى أن إجراء هذه العملية في بعض المشافي لسحب البويضات وحفظها في خزانات النتروجين بتكاليف تقارب بمجملها 800 ألف — إلى المليون ليرة (الدولار يعادل حوالي 470 ليرة سورية).

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    © Photo / Pixabay
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    وفي الجانب الشرعي، أكد الأستاذ عبد السلام راجح في "مجمع كفتارو الديني" بدمشق، أن الشرع في الإطار العام الشرعي لا يلحظ منعا لتجميد البويضة على اعتبار مهم وهو أن هذه البويضات المجمدة حسب الأصول الطبية الدقيقة السليمة تحفظ في درجات حرارة منخفضة جدا باسم الحالة التي رغبت في تجميد بويضاتها.

    وأضاف: هذا الحفظ بالاسم الشخصي يجعل من هذه البويضة مستعدة للإلقاح من حيوان منوي هو للزوج عن طريق شرعي ممثلا بالعقد الشرعي القائم بين الزوجين.

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