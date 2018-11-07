إسرائيل تتخذ إجراء عاجلا ضد مغني بريطاني شهير

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم الأربعاء، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية تجري مناقشات موسعة للبحث في كيفية مواجهة المغني والمؤلف الموسيقي البريطاني، روجر ووترز.

وأكدت الهيئة أو القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن ثمة مداولات تجريها وزارة الخارجية الإسرائيلية للتوصل إلى نتائج مهمة وعاجلة تتعلق بالمغني والملحن والمؤلف الموسيقي البريطاني المعروف، روجر ووترز، والمشهود له مساندته للقضية الفلسطينية.

במשרד החוץ מגבשים צעדים שנועדו לצמצם את הנזק שגורם רוג'ר ווטרס למדינת ישראל. האמן נחשב לאחר ממנהיגי תנועת ה-BDS @AmichaiStein1 #חדשותהערב pic.twitter.com/zfwSMuvKN5 — כאן חדשות (@kann_news) November 7, 2018

وأذاعت القناة على موقعها الإلكتروني لقاء مع أحد المحللين السياسيين الإسرائيليين، الذي أكد أن ووترز يشكل خطورة بالغة على أمن بلاده القومي، كونه أحد قادة حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل، المعروفة باسم "BDS".

يشار إلى أن المطرب البريطانى الشهير، روجر ووترز، مؤسس فرقة "بينك فلويد" الغنائية، غالبا، ما يرفع العلم الفلسطيني خلال حفلاته الغنائية، وكان آخرهاا في العاصمة الإيطالية، روما، مؤكدا دعمه للقضية الفلسطينية ومناصرة شعبها ضد الاحتلال الإسرائيلي.

يعد ووترز من أشهر الفنانين العالميين المدافعين عن القضية الفلسطينية والمناهضين لإسرائيل، حيث شارك فى كتابة وغناء أعمال فنية كثيرة، أعرب خلالها عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، فى حين اتهمته إسرائيل بمعاداة السامية. خاصة وأنه أحد الكوادر المهمة لحركة المقاطعة الدولية لإسرائيل ووقف الاستثمارات معها، المعروفة باسم "BDS".