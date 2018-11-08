وفاة عدد من الفلسطينيين بمرض الإنفلونزا... والصحة تدعو المواطنين لتناول مضادات

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، وفاة عدد من المرضى الفلسطينيين، نتيجة إصابتهم بمرض الإنفلونزا الموسمي.

وأضاف البيان" إن الأمر يندرج ضمن معدلات الانتشار الموسمي المعتادة للمرض"، داعية المواطنين لـ "اتخاذ الإجراءات الوقائية المعتادة من المرض، والمتمثلة في تلقي اللقاح الواقي، وخاصة لكبار السن، والذين يعانون من الأمراض المزمنة وضعف المناعة، ورفع مستوى النظافة والعناية الشخصية".