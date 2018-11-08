"ثورة المراحيض"... غيتس يتجه لتوفير 233 مليار دولار

أعلن الأمريكي بيل غيتس، مؤسس شركة "مايكروسوفت"، بأن المراحيض تشكل فرصا استثمارية كبيرة، في الوقت الذي يراهن على إعادة اختراع مراحيض يمكن أن تنقذ نصف مليون إنسان.

تصريحات الأمريكي غيتس جاءت في مقابلة مع موقع "بلومبرغ" الأمريكي.

© AFP 2018 / Saul Loev تصرف مقزز أمام الآلاف استمر لـ10 دقائق... ماذا فعل بيل غيتس (فيديو)

وشارك غيتس في معرض "إعادة اختراع المراحيض" أقيم في العاصمة الصينية بكين في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، عرض فيه نحو 20 تصميما جديدا للمراحيض وطرقا لمعالجة مياه المجاري،

يمكنها القضاء على مسببات الأمراض وتحويل فضلات الجسم إلى مياه نظيفة وسماد.

وتحدث أمام الحضور في المعرض الذين بلغ عددهم 400 شخص قائلا: إن الأسلوب الجديد في تعقيم فضلات الإنسان يمكنه المساعدة في إنقاذ حياة نحو 500 ألف رضيع وتوفير 233 مليار دولار سنويا،

تنفق على الإسهال والكوليرا والأمراض الأخرى الناجمة عن المياه الملوثة والصرف الصحي والنظافة.

وقال صاحب الـ63 عاما في المعرض، بأن التكنولوجيا التي سترونها تمثل أهم تطور يشهده قطاع الصرف الصحي منذ 200 سنة تقريبا.

واصفا إعادة اختراع مراحيض جديدة بالأمر الضروري بالنسبة للعالم كله.

يذكر بأن مؤسسة غيتس الخيرية "بيل ومليندا غيتس" أنفقت 200 مليون دولار على مدار سبع سنوات لتمويل أبحاث عن الصرف الصحي.