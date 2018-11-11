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10:58 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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    الشرطة السعودية

    خبير: أجهزة استخبارات تستهدف الشباب السعودي

    © AP Photo / Hassan Ammar
    مجتمع
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    تتصدى السعودية لأعمال استخباراتية ومنظمات خارجية تستهدف الشباب السعودي بالمخدرات، وتكافح الجهات المختصة في السعودية المخدرات بوضع برامج وورش عمل ودورات تدريبية ومحاضرات توعوية لحماية الصحة العقلية من خطر تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

    مخدرات
    © Sputnik . Maxim Bogodvid
    السعودية ترد رسميا على فيديوهات تعاطي المخدرات
    أكد أستاذ علم الإجتماع السعودي، الدكتور محمد الشهراني، أن دخول المخدرات للسعودية يحدث عن طريق عمليات استخباراتية ومنظمات خارجية، تهدف للوصول لفئة طلاب التعليم.

    وشدد على أن مكافحة المخدرات مسؤولية الجميع، ولا تقف على جهة مختصة فقط مع تطور أساليب عصابات المخدرات في الترويج، وشدد على توزيع مشاريع مكافحة هذه الآفة العالمية، وألا تستهدف برامجها فئة دون أخرى، ولا بد من توجيه رسالتها إلى جميع فئات المجتمع؛ للحد من تلك الظاهرة التي أرقت الجميع سواء الآباء والأمهات أو المسؤولين أنفسهم.

    ويرى أن التشهير بمروجي المخدرات وكشف هوية من تثبت إدانته عبر وسائل الإعلام جزء من مكافحة المخدرات، وحصانة للمجتمع.

    وأثنى الشهراني على الاتفاقية المبرمة بين وزارة التعليم السعودي ومكافحة المخدرات السعودية لعمل خطة تنفيذية مشتركة لوقاية الطلاب والطالبات من المخدرات والمؤثرات العقلية، وأنها تسهم في الاهتمام بمحور العملية التعليمية وهو الطالب، من خلال وقايته من المخدرات والمؤثرات العقلية، ومعالجة السلوكية في المدارس، والغوص في عمقها، ومعرفة الأسباب التي تؤدي إلى التعاطي، لتكون هذه البرامج قابلة للتطبيق، ووضع استراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.

    السعودية
    © REUTERS / FAISAL Al NASSER
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    وكونت وزارة التعليم السعودي فريق عمل يضم عددا من الإدارات ذات الاختصاص وفق مهام محددة، لمواكبة توجهات الحكومة السعودية في اهتمامهما بشباب الوطن، الذين يعانون استهدافا واضحا من جهات خارجية، نظرا لما يمثلونه من عماد وثروة بنيت عليها الرؤية المباركة "رؤية 2030" وبرنامج التحول الوطني، فكان من الواجب العناية بصحتهم البدنية والعقلية.

    من جانبه، أكدت مديرية مكافحة المخدرات أن التصدي لآفة المخدرات ذا محور أمني ووقائي، وأن توقيع الخطة سيدعم توجه جهود إدارة مكافحة المخدرات في الجانب الوقائي وتفعيل الاتفاقية المبرمة مع وزير التعليم، حيث بادرت إلى تفعيلها، وستؤتي هذه الاتفاقية ثمارها خلال الأعوام المقبلة، فهناك جهود قائمة وكبيرة في وزارة التعليم في جانب الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، فالتعليم حجر الزاوية في حمل راية المواجهة والتصدي للمخدرات بالتوعية والتوجيه والإرشاد، وتقدم الخطة تقارير دورية وإحصائية وفعاليات توعوية في المدارس.

    وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مؤخرا عن إحصائية تفصيلية لنتائج مهام رجال الأمن في مكافحة وتهريب وترويج المخدرات خلال عام 1439، حيث أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن الإطاحة بـ8627 متهما، تورطوا في قضايا تهريب أو استقبال أو نقل المخدرات، وضبط أكثر من 28 طن حشيش، ومبالغ مالية بحوزة المتهمين تناهز الـ49 مليون ريال، وبحسب تقرير لوزارة الداخلية استعرض نتائج تنفيذ مهام رجال الأمن في مكافحة تهريب وترويج المخدرات خلال عام 1439، فقد أسفرت المواجهات الأمنية عن مقتل 24 وإصابة 28 من المتهمين، نتيجة مقاومة رجال الأمن، كما تعرض 102 رجل أمن لإصابات مختلفة.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    السعودية
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