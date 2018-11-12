من غزة إلى موسكو مرورا بلقاء قادة العالم في باريس ... 7 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساعات القليلة الماضية من ليلة الاثنين 12 نوفمبر/تشرين الثاني عددا من الأحداث الهامة على الساحة العالمية.

كانت البداية من غزة حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة وذلك بعد تبادل لإطلاق النار، فيما دعا وزير الخارجية البريطاني السعودية إلى إنهاء حرب اليمن، وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في الاحتفال باستكمال بناء القسم البحري من خط أنابيب الغاز التركي، وفي ما يلي عرض لأبرز الأحدث:

غزة.. اغتيال وقتل وتبادل لإطلاق النار

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس البدء في عملية عسكرية في غزة وأمر مواطنيه بالبقاء قرب الملاجئ، وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تنفيذ عملية في قطاع غزة، وحدوث إطلاق نار متبادل.

من جانبها، أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية من قطاع غزة صوب البلدات الإسرائيلية في غلاف القطاع، بحسب شهود عيان.

وقد أسفرت العملية عن مقتل ستة فلسطينيين وإصابة سبعة آخرين حين اقتحمت وحدة خاصة إسرائيلية مدينة خانيونس في القطاع، وأطلقت النار حيث جرى اغتيال قيادي في كتائب القسام الذراع العسكري المسلح لحركة حماس.

لاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد ضباطه وإصابة آخر خلال عملية تبادل إطلاق النار التى شهدها القطاع.

خلال عملية تشغيلية لوحدة خاصة بقطاع غزة، تم تبادل إطلاق النار.

وقد قُتل في الحادثة ضابط من جيش الدفاع وأصيب ضابط آخر بشكل متوسط.

تم تبليغ عائلاتهم بالخبر.

وقد انتهت العملية.

يجب الانقياد لتعليمات الأمن في البلدات ولتعليمات الجبهة الداخلية.

يُطلب الامتناع عن نشر الإشاعات. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 12, 2018

دفعت الأحداث والتطور المفاجئ لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى قطع زيارته لباريس والعودة إلى إسرائيل.

اليمن.. حرب شوارع في "الحديدة" وتقدم للقوات الحكومية

احتدمت حرب شوارع في مناطق سكنية بمدينة الحديدة اليمنية الأمر الذي أجبر العاملين في أكبر مستشفى هناك على الفرار منه تزامنا مع محاولة مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) صد القوات المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية.

فيما أحرز الجيش اليمني تقدما على حساب الحوثيين، وصرح ركن استطلاع اللواء الثاني عمالقة، اليمني، العقيد أحمد الجحيلي بأن القوات الحكومية اليمنية المدعومة من التحالف العسكري العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، حققت تقدما جديدا في المعارك الدائرة مع "أنصار الله: في مدينة الحديدة غرب اليمن.

وفي هذا السياق، أعلنت قوات العمالقة السيطرة على عدد من الأحياء الشرقية والجنوبية لمدينة الحديدة.

باريس.. آخر مستجدات اجتماعات ولقاءات قادة العالم

ناقش الرئيس الأمريكي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارا ساندرس، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أجرى مناقشات جيدة ومثمرة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وغيرهم خلال احتفالات باريس.

وقالت ساندرس للصحفيين: "تناول الرئيس الغذاء مع الرئيس ماكرون والمستشارة ميركل، والرئيس بوتين، وكذلك مع غيرهم من قادة العالم. حيث ناقش القادة مجموعة من القضايا المختلفة، بما في ذلك معاهدة الحد من الأسلحة النووية [معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى]، سوريا، التجارة، الوضع في المملكة العربية السعودية، العقوبات، أفغانستان، الصين وكوريا الشمالية".

Today we remember the brave actions of our troops and those of our allies during WWI. Honored to be spending this day honoring heroes in Paris. #VeteransDay pic.twitter.com/NQoteCqecH — Melania Trump (@FLOTUS) November 11, 2018

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أول لقاء بينهما منذ إسقاط طائرة روسية في أعقاب غارة جوية إسرائيلية في سوريا في سبتمبر/ أيلول.

وعلى هامش الاحتفال، قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ناقشا سبل الرد على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بحسب رويترز.

الخليج.. السعودية تستقبل وزير خارجية بريطانيا وضغوط بشأن "حرب اليمن"

يزور وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت السعودية والإمارات اليوم للضغط من أجل إنهاء الحرب في اليمن ودعوة قادة السعودية للتعاون في التحقيق بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وتأتي الزيارة في وقت تواجه فيه الرياض بالفعل تدقيقا بشأن القتلى المدنيين في الغارات الجوية باليمن فضلا عن انتقادات عالمية وعقوبات محتملة بشأن مقتل خاشقجي في قنصليتها في إسطنبول يوم الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب رويترز.

وفي الكويت، حث الرئيس العراقي برهم صالح، الذي وصل إلى الكويت، أمس الأحد، في مستهل جولة خليجية هي الأولى له منذ توليه منصبه، الولايات المتحدة على مراعاة وضع بلاده السياسي والاقتصادي في الوقت الذي يتفاوض فيه البلدان على إعفاء العراق من العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على إيران.

الرئيس العراقي: اخترنا الكويت محطة أولى لجولتنا نظرا لأهميتها في قلوب العراقيين.. ونعول كثيرا على سمو الأمير https://t.co/3OMALabuns pic.twitter.com/s475YaOtio — الراي (@AlraiMediaGroup) November 11, 2018

فيما جدد الأمير الكويتي تهانيه لصالح بمناسبة توليه منصب رئاسة الجمهورية، مؤكدا أن دولة الكويت لن تدخر جهدا في مساعدة العراق والوقوف إلى جانبه في مرحلة إعادة الإعمار بعد القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي.

بريطانيا.. تيريزا ماي تتعرض لضغوظ بشأن الـ"بريكست"

تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لضغوط متنامية لتغيير خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي حتى تتجنب مواجهة الفشل في اقتراع عليها في البرلمان.

من جانبه، أعلن وزير خارجية بريطانيا السابق، بوريس جونسون، أن الحكومة البريطانية على وشك الاستسلام في مباحثات "بريكست".

Theresa May's Brexit plans will leave Britain in 'captivity', Boris Johnson warns as he calls for a Cabinet mutiny https://t.co/qyR45SzmFk via @Telegraph — John Scarlett (@Orionis_Beta) November 12, 2018

وكتب جونسون في طبعة "تليغراف": "أنا حقا لا أصدق ذلك، ولكن يبدو أن هذه الحكومة على وشك الاستسلام تماما. مع مرور كل يوم، يبدو لي أننا نصبح أكثر جبنا. لقد وافقنا بالفعل على منح 40 مليار جنيه مقابل لا شيء، وبالطبع لن نحصل على صفقة تجارية في المقابل".

موسكو.. بوتين يحتفل باستكمال بناء خط أنابيب الغاز التركي

© Sputnik . Maxim Blinov بوتين يشارك في الاحتفال باستكمال بناء القسم البحري من خط أنابيب الغاز التركي

ونقلت صحيفة "إزفستيا" الروسية عن أوشاكوف قوله: "سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حفل استكمال بناء القسم البحري من خط أنابيب الغاز "التيار التركي"، وسيعقد هذا الحدث في إسطنبول في 19 تشرين الثاني/نوفمبر".

رياضيا.. يوفنتوس يفوز على ميلان والريال يواصل انتصاراته تحت قيادة سولاري

حقق نادي يوفنتوس الإيطالي فوزا على مضيفه ميلان في الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي، بهدفين دون رد.

بهذه النتيجة هيمن يوفنتوس على صدارة جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، بينما يقبع ميلان في المركز الخامس برصيد 21 نقطة.

بينما واصل نادي ريال مدريد الإسباني تحقيق الانتصارات تحت قيادة سنتياجو سولاري، محققا الفوز على مضيفه سيلتا فيجو بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.

وبهذه النتيجة يحتل ريال مدريد المركز السادس في جدول ترتيب الليغا برصيد 20 نقطة، بينما يقبع سيلتا فيجو في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.