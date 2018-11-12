تسجيل
06:48 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
مباشر
    بحث
    زعماء العالم في الاحتفال بذكرى الحرب العالمية الأولى في العاصمة الفرنسية باريس

    من غزة إلى موسكو مرورا بلقاء قادة العالم في باريس ... 7 أشياء حدثت وأنت نائم

    © AP Photo / Francois Mori
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0

    شهدت الساعات القليلة الماضية من ليلة الاثنين 12 نوفمبر/تشرين الثاني عددا من الأحداث الهامة على الساحة العالمية.

    كانت البداية من غزة حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة وذلك بعد تبادل لإطلاق النار، فيما دعا وزير الخارجية البريطاني السعودية إلى إنهاء حرب اليمن، وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في الاحتفال باستكمال بناء القسم البحري من خط أنابيب الغاز التركي، وفي ما يلي عرض لأبرز الأحدث:

    غزة.. اغتيال وقتل وتبادل لإطلاق النار

    أعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس البدء في عملية عسكرية في غزة وأمر مواطنيه بالبقاء قرب الملاجئ، وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تنفيذ عملية في قطاع غزة، وحدوث إطلاق نار متبادل.

    من جانبها، أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية من قطاع غزة صوب البلدات الإسرائيلية في غلاف القطاع، بحسب شهود عيان.

    وقد أسفرت العملية عن مقتل ستة فلسطينيين وإصابة سبعة آخرين حين اقتحمت وحدة خاصة إسرائيلية مدينة خانيونس في القطاع، وأطلقت النار حيث جرى اغتيال قيادي في كتائب القسام الذراع العسكري المسلح لحركة حماس.

    لاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد ضباطه وإصابة آخر خلال عملية تبادل إطلاق النار التى شهدها القطاع.

    دفعت الأحداث والتطور المفاجئ لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى قطع زيارته لباريس والعودة إلى إسرائيل.
    اليمن.. حرب شوارع في "الحديدة" وتقدم للقوات الحكومية

    احتدمت حرب شوارع في مناطق سكنية بمدينة الحديدة اليمنية الأمر الذي أجبر العاملين في أكبر مستشفى هناك على الفرار منه تزامنا مع محاولة مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) صد القوات المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية.

    فيما أحرز الجيش اليمني تقدما على حساب الحوثيين، وصرح ركن استطلاع اللواء الثاني عمالقة، اليمني، العقيد أحمد الجحيلي بأن القوات الحكومية اليمنية المدعومة من التحالف العسكري العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، حققت تقدما جديدا في المعارك الدائرة مع "أنصار الله: في مدينة الحديدة غرب اليمن.

    وفي هذا السياق، أعلنت قوات العمالقة السيطرة على عدد من الأحياء الشرقية والجنوبية لمدينة الحديدة.

    باريس.. آخر مستجدات اجتماعات ولقاءات قادة العالم

    ناقش الرئيس الأمريكي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارا ساندرس، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أجرى مناقشات جيدة ومثمرة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وغيرهم خلال احتفالات باريس.

    وقالت ساندرس للصحفيين: "تناول الرئيس الغذاء مع الرئيس ماكرون والمستشارة ميركل، والرئيس بوتين، وكذلك مع غيرهم من قادة العالم. حيث ناقش القادة مجموعة من القضايا المختلفة، بما في ذلك معاهدة الحد من الأسلحة النووية [معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى]، سوريا، التجارة، الوضع في المملكة العربية السعودية، العقوبات، أفغانستان، الصين وكوريا الشمالية".

    من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أول لقاء بينهما منذ إسقاط طائرة روسية في أعقاب غارة جوية إسرائيلية في سوريا في سبتمبر/ أيلول.

    وعلى هامش الاحتفال، قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ناقشا سبل الرد على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بحسب رويترز.

    الخليج.. السعودية تستقبل وزير خارجية بريطانيا وضغوط بشأن "حرب اليمن"

    يزور وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت السعودية والإمارات اليوم للضغط من أجل إنهاء الحرب في اليمن ودعوة قادة السعودية للتعاون في التحقيق بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

    وتأتي الزيارة في وقت تواجه فيه الرياض بالفعل تدقيقا بشأن القتلى المدنيين في الغارات الجوية باليمن فضلا عن انتقادات عالمية وعقوبات محتملة بشأن مقتل خاشقجي في قنصليتها في إسطنبول يوم الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب رويترز.

    وفي الكويت، حث الرئيس العراقي برهم صالح، الذي وصل إلى الكويت، أمس الأحد، في مستهل جولة خليجية هي الأولى له منذ توليه منصبه، الولايات المتحدة على مراعاة وضع بلاده السياسي والاقتصادي في الوقت الذي يتفاوض فيه البلدان على إعفاء العراق من العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على إيران.

    فيما جدد الأمير الكويتي تهانيه لصالح بمناسبة توليه منصب رئاسة الجمهورية، مؤكدا أن دولة الكويت لن تدخر جهدا في مساعدة العراق والوقوف إلى جانبه في مرحلة إعادة الإعمار بعد القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي.

    بريطانيا.. تيريزا ماي تتعرض لضغوظ بشأن الـ"بريكست"

    تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لضغوط متنامية لتغيير خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي حتى تتجنب مواجهة الفشل في اقتراع عليها في البرلمان.

    من جانبه، أعلن وزير خارجية بريطانيا السابق، بوريس جونسون، أن الحكومة البريطانية على وشك الاستسلام في مباحثات "بريكست".

    وكتب جونسون في طبعة "تليغراف": "أنا حقا لا أصدق ذلك، ولكن يبدو أن هذه الحكومة على وشك الاستسلام تماما. مع مرور كل يوم، يبدو لي أننا نصبح أكثر جبنا. لقد وافقنا بالفعل على منح 40 مليار جنيه مقابل لا شيء، وبالطبع لن نحصل على صفقة تجارية في المقابل".

    موسكو.. بوتين يحتفل باستكمال بناء خط أنابيب الغاز التركي

    الرئيس فلاديمير بوتين في المؤتمر العالمي للمواطنين الذين يعيشون بالخارج، موسكو 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    © Sputnik . Maxim Blinov
    بوتين يشارك في الاحتفال باستكمال بناء القسم البحري من خط أنابيب الغاز التركي
    أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري اوشاكوف، أمس الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيحضر مراسم استكمال بناء القسم البحري من خط أنابيب الغاز التركي، الذي سيعقد في 19 تشرين الثاني/نوفمبر في إسطنبول.

    ونقلت صحيفة "إزفستيا" الروسية عن أوشاكوف قوله: "سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حفل استكمال بناء القسم البحري من خط أنابيب الغاز "التيار التركي"، وسيعقد هذا الحدث في إسطنبول في 19 تشرين الثاني/نوفمبر".

    رياضيا.. يوفنتوس يفوز على ميلان والريال يواصل انتصاراته تحت قيادة سولاري

    حقق نادي يوفنتوس الإيطالي فوزا على مضيفه ميلان في الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي، بهدفين دون رد.

    بهذه النتيجة هيمن يوفنتوس على صدارة جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، بينما يقبع ميلان في المركز الخامس برصيد 21 نقطة.

    بينما واصل نادي ريال مدريد الإسباني تحقيق الانتصارات تحت قيادة سنتياجو سولاري، محققا الفوز على مضيفه سيلتا فيجو بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.

    وبهذه النتيجة يحتل ريال مدريد المركز السادس في جدول ترتيب الليغا برصيد 20 نقطة، بينما يقبع سيلتا فيجو في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

    انظر أيضا:

    نتنياهو عن لقاءه الرئيس بوتين في باريس: جيد وعملي ومهم
    مصافحة بين ترامب وبوتين أمام قوس النصر في باريس (صور)
    بوتين يصل باريس للمشاركة في الاحتفال بمئوية الحرب العالمية الأولى
    رئيس الوزراء الإسرائيلي يتوجه إلى باريس
    بالفيديو... مفاجأة تنتظر أردوغان في باريس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    سيارة الليموزين Aurus Senat الروسية الصنع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة هلسنكي
    تعرف على سيارة بوتين... وسيارات رؤساء دول أخرى
    روسيا تبني، وأمريكا تخرب!
    من يزرع السلام يحصد الخير
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك