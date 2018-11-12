القبض على قاتل الأكاديمية الأمريكية في السعودية

أوضحت السلطات السعودية تمكنها من القبض على الجاني في مقتل المحاضرة الأمريكية 57 عاما بشقتها في مدينة الدمام غربي السعودية، بعد قرابة شهر من ارتكاب الجريمة التي حدثت في مجمع سكني خاص بهيئة التدريس بكلية خدمة المجتمع في جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل بالدمام.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، بأن شرطة الدمام تمكنت من القبض على وافد آسيوي ثلاثيني بعد توفر الأدلة على ارتكابه جريمة قتل سيدة من الجنسية الأمريكية، تعمل محاضرة بكلية التصاميم في جامعة الإمام عبدالرحمن بن

فيصل بالدمام، مساء يوم الأحد 14أكتوبر/تشرين الأول، وذلك داخل شقتها السكنية في مجمع سكني مخصص لهيئة التدريس التابع لكلية المجتمع بالدمام.

© AFP 2018 / MOHAMMED AL-SHAIKH استعانوا ببلدوزر... الشرطة السعودية تقبض على سارقي ماكينة صراف آلي (صور)

وأوضح الرقيطي أن المتهم يعمل فني صيانة في المجمع، وقد جرى ايقافه تمهيدا لإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالدمام.

ووفقا للمصادر أن الجهات الأمنية بشرطة الدمام حصرت الجريمة فيما يقارب من 300 شخص، ما بين عاملين ومترددين على المجمع السكني الذي تقطن به المتوفاة خلال 27 يوما من التحقيق.

حيث توصلت شرطة الدمام إلى معلومات من خلال التحقيقات، تفيد بأن الجاني بين هذه المجموعة التي يتم التحقيق معها، حيث إن من بين هذه المجموعة من تدور حوله دائرة الاتهام، وبعد أخذ الآثار الدموية التي عثر عليها بالشقة، ووضعها ومضاهاتها بالمشتبه به تم

التوصل إلى الجاني الحقيقي من بين الـ 300 الذين تم التحقيق معهم.

وقد اعترف تفصيليا وقام بتمثيل جريمته التي ارتكبها، في مسرح الجريمة، كما قال الجاني إن جريمة القتل التي أقدم عليها كانت على إثر خلافات مالية حدثت بينه وبين المجني عليها.