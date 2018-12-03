علماء: النسيان المتكرر دليل على الذكاء الخارق

يفتخر بعض الناس بقدراتهم العقلية العالية من حيث كفاءة التحليل وحل المشاكل وسرعة البديهة، إلا أنه في كثير من الأحيان نجد هؤلاء لا يمكنهم تذكر تفاصيل دقيقة خاصة أو أن يتكرر نسيانهم لأمور بعينها.

وطمأن الباحثون من يعانون النسيان المتكرر أن ذلك قد يكون دليلا على تفوق قدراتهم العقلية وليس دائما كما يشاع أنه بسبب مرض عقلي أو بسبب التقدم في العمر، وهو ما كشفته دراسة نشرها موقع apost.

© AP Photo / Chris Carlson العثور على دواء لمرض "الزهايمر"

ووفقا للدراسة، فإن الذاكرة المثالية ليست مرتبطة بالذكاء بأي شكل من الأشكال، في الواقع، فإن العكس هو الصحيح. خاصة لدى أولئك الذين يتذكرون المهام والأمور في مجملها وينسون التفاصيل الصغيرة.

أوضح الباحث ريتشاردز، من جامعة تورونتو، في مقابلة مع "سي إن إن" إنه "من المهم أن ينسى الدماغ التفاصيل الصغيرة غير المترابطة ويركز بدلا منها على الأشياء التي ستساعدك على اتخاذ القرارات في العالم الحقيقي".

وتابع قائلا إن هناك جزء صغير في الدماغ يسمى "قرن آمون"، يعمل على التخلص من التفاصيل غير المهمة حتى يتمكن الإنسان من التركيز أكثر على ما يهم بالفعل، وهو ما يسمح باتخاذ قرارات ذكية وبطريقة أكثر فاعلية.