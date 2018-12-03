علماء: النسيان المتكرر دليل على الذكاء الخارق

وطمأن الباحثون من يعانون النسيان المتكرر أن ذلك قد يكون دليلا على تفوق قدراتهم العقلية وليس دائما كما يشاع أنه بسبب مرض عقلي أو بسبب التقدم في العمر، وهو ما كشفته دراسة نشرها موقع apost.
أوضح الباحث ريتشاردز، من جامعة تورونتو، في مقابلة مع "سي إن إن" إنه "من المهم أن ينسى الدماغ التفاصيل الصغيرة غير المترابطة ويركز بدلا منها على الأشياء التي ستساعدك على اتخاذ القرارات في العالم الحقيقي".
وتابع قائلا إن هناك جزء صغير في الدماغ يسمى "قرن آمون"، يعمل على التخلص من التفاصيل غير المهمة حتى يتمكن الإنسان من التركيز أكثر على ما يهم بالفعل، وهو ما يسمح باتخاذ قرارات ذكية وبطريقة أكثر فاعلية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)