بالفيديو... شاب سعودي يهنئ الشعب الإسرائيلي بعيد "حانوكا"

نشر حساب "إسرائيل بالعربية" الناطق باسم دولة إسرائيل على موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر شابا سعوديا يوجه رسالة تهنئة للشعب الإسرائيلي بمناسبة عيد الأنوار أو "الحانوكا".

ويظهر في الفيديو الناشط السعودي محمد سعود من داخل سيارة، موجها رسالة التهنئة على طريقته الخاصة.

من قلب العاصمة السعودية الرياض أرسل الناشط السعودي محمد سعود برسالة تهنئة إلى الشعب الإسرائيلي بمناسبة عيد الحانوكا… كل عام وجميع أهل المنطقة بألف خير @mohsaud08 pic.twitter.com/VCC9Kzz4JU — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 3, 2018

وأرفق حساب "إسرائيل بالعربية" الفيديو بتعليق ورد فيه "من قلب العاصمة السعودية الرياض أرسل الناشط السعودي محمد سعود برسالة تهنئة إلى الشعب الإسرائيلي بمناسبة عيد الحانوكا… كل عام وجميع أهل المنطقة بألف خير".

ويحتفل اليهود بعيد الأنوار أو "حانوكا" على مدار 8 أيام تبدأ من 25 من شهر كيسليف حسب التقويم العبري، ويتراوح موعده حسب التقويم الميلادي ما بين الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر/تشرين الثاني والأسبوع الأخير من شهر ديسمبر/كانون الأول.