تعرف على أغلى شجرة عيد ميلاد من الذهب الخالص (فيديو وصور)

أعلن المتحدث باسم شركة "برو أوروم" الألمانية بنيامين زوما، عن نصب أغلى شجرة عيد ميلاد في العالم في مدينة ميونيخ الألمانية.

ويبلغ ارتفاع شجرة الميلاد ثلاثة أمتار، مزينة بعملات نقدية ذهبية، بوزن 63 كيلوغراما، بقيمة بلغت نحو 2.3 مليون يورو.

ونقل مراسل "سبوتنيك" بأن الشجرة ستظل معروضة في دار "برو أوروم" للذهب في ميونيخ، حتى 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وتم العمل بالتعاون مع دار سك النقود النمساوية، واستغرقت عملية كساء الشجرة بالذهب أكثر من ساعة.

Con 2018 monedas de oro rematadas por una estrella dorada, Pro Aurum logró el armado del árbol navideño más caro del mundo, con un valor de 2.3 millones de euros. pic.twitter.com/smk8X92w2C — Revista Horloger (@HorlogerMx) December 3, 2018

وفي وقت سابق دخلت شجرة عملاقة في البرازيل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، حيث سجلت بطول 85 مترا ووزن 540 طناً، بالإضافة إلى إضاءتها بأكثر من 3 ملايين مصباح.