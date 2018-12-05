دراسة: لا يجب العمل أكثر من 3 أيام أسبوعيا بعد سن الـ40

أفاد باحثون من معهد ملبورن، بأن أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 40 سنة يصبحون أكثر إنتاجية عندما يعملون ثلاثة أيام في الأسبوع أو أقل.

وتوصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج بعد متابعة 3000 متطوع من الذكور و 3500 متطوعة ، حيث طلب الباحثون من المشاركين في هذه الدراسة إكمال الاختبارات الإدراكية وتحليل عادات العمل والذاكرة والتفكير التنفيذي والتفكير المجرد، حسبما نقل موقع travelandleisure.

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وشملت الاختبارات الإدراكية مطالبة المتطوعين بقراءة نصوص بشكل معكوس أي من النهاية إلى البداية، وقراءة الكلمات بصوت عال، ومطابقة الأرقام والحروف في وقت محدود.

ولاحظ الباحثون تحسن تدريجي في الأداء المعرفي للمشاركين حتى زاد الباحثون ساعات عملهم إلى 25 ساعة، لكن بعد تجاوز الـ 25 ساعة بدأ الأداء في الانخفاض لدى كل من المتطوعين من الذكور والإناث.

وأظهر المتطوعون الذين كلفوا بالعمل لمدة 55 ساعة في الأسبوع نتائج معرفية أسوأ من أولئك الذين تقاعدوا أو العاطلين عن العمل تماما.

وأشارت الباحثة ماكينزي إلى أن "تباين ساعات العمل له علاقة بالحفاظ على الأداء الإدراكي لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن" وأن العمل لبعض الوقت وليس طوال الأسبوع يمكن أن يكون فعالا في الحفاظ على القدرة الإدراكية".