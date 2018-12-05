دراسة: لا يجب العمل أكثر من 3 أيام أسبوعيا بعد سن الـ40

وتوصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج بعد متابعة 3000 متطوع من الذكور و 3500 متطوعة ، حيث طلب الباحثون من المشاركين في هذه الدراسة إكمال الاختبارات الإدراكية وتحليل عادات العمل والذاكرة والتفكير التنفيذي والتفكير المجرد، حسبما نقل موقع travelandleisure.
ولاحظ الباحثون تحسن تدريجي في الأداء المعرفي للمشاركين حتى زاد الباحثون ساعات عملهم إلى 25 ساعة، لكن بعد تجاوز الـ 25 ساعة بدأ الأداء في الانخفاض لدى كل من المتطوعين من الذكور والإناث.
وأظهر المتطوعون الذين كلفوا بالعمل لمدة 55 ساعة في الأسبوع نتائج معرفية أسوأ من أولئك الذين تقاعدوا أو العاطلين عن العمل تماما.
وأشارت الباحثة ماكينزي إلى أن "تباين ساعات العمل له علاقة بالحفاظ على الأداء الإدراكي لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن" وأن العمل لبعض الوقت وليس طوال الأسبوع يمكن أن يكون فعالا في الحفاظ على القدرة الإدراكية".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)