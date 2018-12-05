بيع "رسالة الله" لآينشتاين بـ2.9 مليون دولار

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن آينشتاين كتب الخطاب المسمى بـ"رسالة الله" عام 1954، وقد حطم المبلغ الذي بيع به التوقعات إذ أنه كان من المتوقع أن يباع بـ 1.5 مليون دولار فقط، ليحقق ما يقرب من ضعف السعر المتوقع لمنزل المزاد.
وكتب هذا الخطاب باللغة الألمانية، قبل عام من موت آينشتاين، ليكون التعبير الأكثر وضوحا عن آرائه الدينية والفلسفية، حيث يتناول فيه قضية الإيمان بالله.
ويقول آينشتاين في خطابه "إن كلمة الله بالنسبة لي ليست سوى تعبير عن نقاط الضعف البشرية، فالكتاب المقدس عبارة عن مجموعة من الأساطير الجليلة ولكن لا تزال بدائية إلى حد ما، فلا يمكن لأي تفسير، مهما كان دقيقا، أن يغير أي شيء عن هذا".
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