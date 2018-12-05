بالصور... مسابقة ملكة جمال سجون البرازيل

مسابقة ملكة جمال السجون "تالافيرا بريوس" في البرازيل، 4 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - ملكة الجمال السجون السابقة (لعام 2017) © AP Photo / Silvia Izquierdo

مسابقة ملكة جمال السجون "تالافيرا بريوس" في البرازيل، 4 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - المشاركات في المسابقة التي تُقام للمرة الـ 13 على التوالي في ريو دي جانيرو © AP Photo / Silvia Izquierdo

مسابقة ملكة جمال السجون "تالافيرا بريوس" في البرازيل، 4 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - المشاركات في المسابقة التي تُقام للمرة الـ 13 على التوالي في ريو دي جانيرو © AP Photo / Silvia Izquierdo

مسابقة ملكة جمال السجون "تالافيرا بريوس" في البرازيل، 4 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - المشاركات في المسابقة التي تقام للمرة الـ 13 على التوالي في ريو دي جانيرو © REUTERS / Pilar Olivares

مسابقة ملكة جمال السجون "تالافيرا بريوس" في البرازيل، 4 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - المشاركات في المسابقة التي تقام للمرة الـ 13 على التوالي في ريو دي جانيرو © REUTERS / Pilar Olivares

مسابقة ملكة جمال السجون "تالافيرا بريوس" في البرازيل، 4 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - أزياء المشاركات في المسابقة التي تُقام للمرة الـ 13 على التوالي في ريو دي جانيرو © AP Photo / Silvia Izquierdo

مسابقة ملكة جمال السجون "تالافيرا بريوس" في البرازيل، 4 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - أزياء المشاركات في المسابقة التي تُقام للمرة الـ 13 على التوالي في ريو دي جانيرو © REUTERS / Pilar Olivares

مسابقة ملكة جمال السجون "تالافيرا بريوس" في البرازيل، 4 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - أزياء المشاركات في المسابقة التي تُقام للمرة الـ 13 على التوالي في ريو دي جانيرو © AP Photo / Silvia Izquierdo

مسابقة ملكة جمال السجون "تالافيرا بريوس" في البرازيل، 4 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - المشاركات في المسابقة التي تُقام للمرة الـ 13 على التوالي في ريو دي جانيرو © AP Photo / Silvia Izquierdo