بالصور... مسابقة ملكة جمال سجون البرازيل

وتحمل المسابقة السنوية في دورتها الثالثة عشر اسم ملكة جمال تالافيرا بروس، وتعتبر تلك المسابقة بالنسبة للسجناء، وقت للاستمتاع بالأزياء المختلفة، حيث ينسون فيها مؤقتا الحياة وراء القضبان والتمتع بزيارة أسرهم.
- مسابقة ملكة جمال السجون "تالافيرا بريوس" في البرازيل، 4 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - ملكة الجمال السجون السابقة (لعام 2017)© AP Photo / Silvia Izquierdo
- مسابقة ملكة جمال السجون "تالافيرا بريوس" في البرازيل، 4 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - المشاركات في المسابقة التي تُقام للمرة الـ 13 على التوالي في ريو دي جانيرو© AP Photo / Silvia Izquierdo
- مسابقة ملكة جمال السجون "تالافيرا بريوس" في البرازيل، 4 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - المشاركات في المسابقة التي تُقام للمرة الـ 13 على التوالي في ريو دي جانيرو© AP Photo / Silvia Izquierdo
- مسابقة ملكة جمال السجون "تالافيرا بريوس" في البرازيل، 4 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - المشاركات في المسابقة التي تقام للمرة الـ 13 على التوالي في ريو دي جانيرو© REUTERS / Pilar Olivares
- مسابقة ملكة جمال السجون "تالافيرا بريوس" في البرازيل، 4 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - المشاركات في المسابقة التي تقام للمرة الـ 13 على التوالي في ريو دي جانيرو© REUTERS / Pilar Olivares
- مسابقة ملكة جمال السجون "تالافيرا بريوس" في البرازيل، 4 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - أزياء المشاركات في المسابقة التي تُقام للمرة الـ 13 على التوالي في ريو دي جانيرو© AP Photo / Silvia Izquierdo
- مسابقة ملكة جمال السجون "تالافيرا بريوس" في البرازيل، 4 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - أزياء المشاركات في المسابقة التي تُقام للمرة الـ 13 على التوالي في ريو دي جانيرو© REUTERS / Pilar Olivares
- مسابقة ملكة جمال السجون "تالافيرا بريوس" في البرازيل، 4 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - أزياء المشاركات في المسابقة التي تُقام للمرة الـ 13 على التوالي في ريو دي جانيرو© AP Photo / Silvia Izquierdo
- مسابقة ملكة جمال السجون "تالافيرا بريوس" في البرازيل، 4 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - المشاركات في المسابقة التي تُقام للمرة الـ 13 على التوالي في ريو دي جانيرو© AP Photo / Silvia Izquierdo
- مسابقة ملكة جمال السجون "تالافيرا بريوس" في البرازيل، 4 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - المشاركات في المسابقة التي تُقام للمرة الـ 13 على التوالي في ريو دي جانيرو© REUTERS / Pilar Olivares
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