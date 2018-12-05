شركة يابانية تكافئ موظفيها على نومهم ليلا

تشتهر اليابان بزيادة ساعات العمل، إذ غالبا ما يضطر الموظفون للعمل لساعات طويلة، إلا أن بعض الشركات بدأت تدرك حاجة العاملين للنوم لزيادة إنتاجيتهم.

وبدأت إحدى هذه الشركات بتشجيع الموظفين على النوم لوقت أكثر عن طريق مكافآتهم بنقاط يمكنهم إنفاقها في المقاهي والمطاعم، حسبما ذكر موقع "نوتيتسي دلموندو" الإيطالي.

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وأعلنت شركة "كريزي"، وهي إحدى شركة تنظيم حفلات الزفاف في طوكيو، عن "نظام مكافأة للنوم" لتشجيع موظفيها على النوم لساعات أطول، وتعاونت كريزي مع شركة "آيرويف"، المتخصصة في تكنولوجيا تحليل النوم، بحيث توفر أنظمة لمراقبة نوم الموظفين.

ويمكن للعاملين الذين يقومون بتثبيت تطبيق Sleep Analysis على هواتفهم الذكية ومشاركة بياناتهم مع الشركة، يمكنهم الحصول على نقاط بناء على عدد ساعات نومهم ليلا.

وتثق "كرازي" في أن نظام المكافآت سيحسن نمط الحياة والصحة العامة لموظفيها ، فضلا عن تحسين إنتاجيتهم، وأطلقت الشركة هذا النظام في البداية بشكل تجريبي، لكن تطبيقه الرسمي جاء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ، حيث تجاوزت المرحلة التجريبة كل التوقعات.

وحسن الموظفون الذين شاركوا في التجربة فترة نومهم وصحتهم العامة، وزادت إنتاجيتهم في العمل وأظهروا قدرا أكبر من الإبداع.