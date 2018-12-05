شركة يابانية تكافئ موظفيها على نومهم ليلا

وبدأت إحدى هذه الشركات بتشجيع الموظفين على النوم لوقت أكثر عن طريق مكافآتهم بنقاط يمكنهم إنفاقها في المقاهي والمطاعم، حسبما ذكر موقع "نوتيتسي دلموندو" الإيطالي.
ويمكن للعاملين الذين يقومون بتثبيت تطبيق Sleep Analysis على هواتفهم الذكية ومشاركة بياناتهم مع الشركة، يمكنهم الحصول على نقاط بناء على عدد ساعات نومهم ليلا.
وتثق "كرازي" في أن نظام المكافآت سيحسن نمط الحياة والصحة العامة لموظفيها ، فضلا عن تحسين إنتاجيتهم، وأطلقت الشركة هذا النظام في البداية بشكل تجريبي، لكن تطبيقه الرسمي جاء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ، حيث تجاوزت المرحلة التجريبة كل التوقعات.
وحسن الموظفون الذين شاركوا في التجربة فترة نومهم وصحتهم العامة، وزادت إنتاجيتهم في العمل وأظهروا قدرا أكبر من الإبداع.
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