ملياردير أمريكي يكشف مهارة بسيطة تضاعف الثروة

وصرح بافيت في شريط مصور، يوم الاثنين الماضي: "إن إحدى الطرق السهلة للحصول على زيادة لا تقل عن 50 % أكثر مما لديك حاليا من أموال، هي صقل مهارات الاتصال الخاصة بك سواء المكتوبة والشفهية"، حسبما ذكرت شبكة cnbc.
ويستطرد بافيت قائلا: "إذا لم تتمكن من التواصل، فهذا يشبه طابع الحسن عند فتاة تقف في الظلام، لن يحدث شيء، إذا حصلت على جميع القدرات العقلية في العالم ولم تكن قادرا على نقلها للآخرين".
ويقول "بوفيت"، الذي تساوي ثروته حاليا أكثر من 86 مليار دولار، بحسب "فوربس": "أقصد بالنقل هنا مهارات التواصل".
وافقه الرأي الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون، الذي أكد أن القدرة على التواصل بفعالية أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح.
وقال رجل الأعمال البريطاني في عام 2016: "إذا كنت تريد أن تنجح كرائد أعمال في عالم اليوم، يجب أن تكون متحدثا جيدا أيضا، بالطبع لا فائدة من أن تكون حكاء جيدا إذا كانت فكرتك قليلة القيمة، لكن لا يكفي أن تصنع أفكارا رائعة فقط؛ يجب عليك أيضا أن تدرس كيفية تعريف الآخرين بها".
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