برلماني مصري لـ"سبوتنيك": منتدى "أفريقيا 2018" يؤكد أهمية القارة السمراء ومستقبلها الذهبي

قال النائب حاتم باشات، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب المصري ووكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، إن منتدى "أفريقيا 2018" يمثل أهمية كبرى لمصر والمنطقة الأفريقية، ويحقق العديد من الأهداف.

وأضاف باشات في تصريح لـ" سبوتنيك " أن استضافة مصر للمنتدى "أفريقيا 2018" تؤكد على ريادتها ومحوريتها في القارة الأفريقية، كما تؤكد على عودتها القوية إلى القارة الذهبية، وهو ما يمثل الكثير من الانعكاسات الإيجابية على المستويين، الإقليمي والدولي.

© Photo / MOHAMED HEMAIDA سحر نصر: منتدى أفريقيا 2018 سيشهد تجمع كل المؤسسات الدولية وتابع أن مكانة مصر واهتمامها بالقارة الأفريقية يعزز مكانتها، بشأن أي تعاون دولي في المنطقة، خاصة في ظل تعدد أوجه التعاون القوي مع الدول الكبرى، وعلى رأسها روسيا والصين، والعديد من الدول التي تتنافس على الاستثمار في القارة الأفريقية، بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أن وجود بعض العوائق في التبادل الاقتصادي بين مصر وأفريقيا يمكن التغلب عليها، خاصة أن مسألة العملة الحرة يمكن حلها بنظام المقايضة، أو الصفقات المتكافئة، التي تساهم بشكل كبير في استيراد الخامات والاستفادة منها في مصر وتصدير بعضها للخارج.