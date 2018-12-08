كبير الأثريين المصريين يدعو لاستغلال فيديو "الهرم" الإباحي في ترويج السياحة...(فيديو)

طالب مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار المصرية، بضرورة استغلال الحادث الذى وقع فوق الأهرامات إلى حدث إيجابي للتأكيد على أن الحضارة المصرية جاذبة.

علق شاكر على الفيديو الإباحى للمصور الدنماركى وصديقته فوق سطح الهرم، بأنه "نوع من الهزار العالمى البايخ.. وهذه الحادثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وعلينا أن نستغل هذا الحدث لعرض الإيجابيات".

وأضاف شاكر، في مداخلة هاتفية لقناة "TeN" المصرية، أن منطقة الأهرامات تتسع لمئات الأفدنة، وبها 11 هرما وليست ثلاثة فقط، كما يعتقد البعض، إضافة إلى احتوائها على مقابر كبيرة جدا. كما أن الفيديو، إن كان حقيقيا، فعلينا تحويله إلى حدث إيجابي. مشيرا إلى أن منطقة الهرم محرم زيارتها من الرابعة مساء.

وأكد كبير الأثريين بوزارة الآثار المصرية أنه من الصعب تأمين المنطقة 100%، وتواجد "ولد وبنت مجرد نقطة في بحر"، مشيرا إلى أن هناك هوس بالآثار المصرية من قبل الزائرين، حيث إن هناك 6 ملايين أمريكى بإحدى الولايات بأمريكا يأتون إلى مصر لزيارة هرم خوفو للتعبد، والهرم الذي اختاره المصور الدنماركي للتصوير فيه ومن على رأسه، كونه يضم أسرار كبيرة وكثيرة.