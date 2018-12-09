دكتور تجميل يحول الأشخاص إلى وحوش بدلا من تجميلهم (صور)

رفع المرضى دعوات قضائية ضد جراح التجميل الذي شوه وجوههم بشكل يتعذر التعرف عليه. وقال عشرات الضحايا إن الجراح أقنعهم بإجراء جراحة لتحسين مظهرهم والتخلص من ندوب حب الشباب.

أصيب على أيدي الجراح البرازيلي، ويسلي موراكامي، من مدينة غويانا ما لا يقل عن 40 شخصا. ويتهمون الجراح بأنه قام بإعطائهم عقارا ساما تسبب في تورم شديد للوجه. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن لديه المؤهلات اللازمة، وفق صحيفة " The Sun".

وقام بعض المرضى بمشاركة بعض الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما فعله الطبيب بهم، حتى تقوم المحكمة برفع ترخيصه مدى الحياة.

Хирург, который превращал лица людей в карикатуры, пошёл под суд



От его рук пострадало не менее 40 человек: https://t.co/VY64iaa0dW pic.twitter.com/barbWaeiKd — Life | Новости (@lifenews_ru) December 9, 2018

وقال الشاب البالغ من العمر 35 عاما، والذي لم يفصح عن اسمه، إنه قرر التخلص من ندوب الوجه، ولكن الطبيب ولمدة 4 سنوات لم يستطع إصلاح ما اقترفه واستعادة مظهره السابق.

وقال مريض آخر:"أخبرني الدكتور ويسلي أنني سأبدو أفضل، وأن جميع الندوب والبثور سوف تختفي. لكنه لم يحذر من أن النتيجة ستكون على هذا الشكل. ولقد ظننت أن هذا مثل عمليات البوتكس، والتي تختفي مع مرور الوقت".