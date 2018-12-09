حسناء تايوانية تساعد أمها في بيع السمك تثير ضجة كبيرة (فيديو + صور)

وحصلت الشابة على الشعبية والشهرة غير المتوقعة بعد قيام أحد الأشخاص بنشر صورة لها، وعلق قائلا "ماما، في المستقبل سوف أذهب دائما معك إلى صيد السمك".

ولم يعلم النشطاء أن الشابة البالغة من العمر 26 عاما تعمل عارضة أزياء، وتمتلك حوالي 60 ألف متابع على صفحتها على "الفيسبوك"، لذلك فإن العمل في السوق ليس مصدر الدخل الأساسي لها.

ووفقا لأمها، فإن الشابة تساعدها في الكثير من الأحيان، وتعتني بها جيدا وتعمل على عدم إرهاقها.

وعندما اكتشفت الفتاة أن الصورة انتشرت بشكل كبير على "الفيسبوك"، شكرا الجميع على الإطراءات، وقالت إنها ستعمل أيضا في اليوم التالي.