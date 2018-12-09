"الفيسبوك" يفتح جبهة جديدة ضد المحتوى الجنسي

ظهرت قواعد جديدة في مجتمع "الفيسبوك" في القسم الخاص "بالإغواء الجنسي". وتفيد بأنه يمكنك استخدام المنصة لمناقشة مشاكل التحرش والعنف الجنسي، ولكن ليس من أجل "التشجيع على التواصل الجنسي بين البالغين".

والقواعد الجديدة مترجمة بالكامل إلى اللغة العربية، وهناك قائمة كاملة بالأشياء التي لا يمكن نشرها الآن على المنصة، ومن بينها:

الأنشطة الجنسية المصورة

الأنشطة الإباحية، عروض أندية التعري، العروض الجنسية المباشرة، الرقصات المثيرة جنسيا

جلسات التدليك الجنسية أو المثيرة جنسيا

الدردشات أو المحادثات الجنسية

الصور العارية

حتى تضمنت القائمة أيضا عبارات لا يجب على مستخدمي منصة "الفيسبوك" استخدامها أو نشرها مثل "أرغب في قضاء وقت ممتع الليلة".

كما يمنع استخدام اللغة العامية الدارجة التي تتضمن إيحاءات جنسية أو التلميحات وسيناريوهات الانجذاب الجنسي.

ويمنع أيضا نشر المحتوى المرسوم باليد أو الرقمي الذي يعرض نشاطا جنسيا وأوضاع جنسية.