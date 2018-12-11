استفتاء حول ما يستهلكه المسافرون جوا للتخلص من فوبيا الطيران

أجرى خبراء دوليون استفتاء للذين يسافرون جوا، حول كمية ومقدار ما يصرفونه على مشروبات كحولية و غيرها خلال رحلاتهم الجوية.

الاستفتاء الذي أجري مع أكثر من ألف شخص كانت نتائجه مثيرة من حيث كمية الأموال المصروفة على الكحول ومواد أخرى للتهدئة ومنها المخدرات.

حيث قال 75 في المئة بأنهم يصرفون نحو 25 دولارا على الكحول في رحلاتهم الجوية في الوقت الذي اعترف 8 في المئة بتعاطيهم للمخدرات قبل صعودهم للطائرة.

في الوقت الذي قال فيه 12 في المئة بأنهم تناولوا المخدرات والكحول قبل صعودهم للطائرة، بحسب ما نشر موقع "traveldailynews".

وبحسب الخبراء فإنه بمساعدة الكحول و المخدرات يحاول الركاب التخلص من فوبيا الطيران، و التوتر العصبي بالإضافة للإستمتاع بالإجازة التي يقضونها من لحظة دخولهم للطائرة و السفر.