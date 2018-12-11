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15:02 11 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    أصحاب متاجر ولمارت للتجزئة

    تعرف على أغنى 10 عائلات في العالم

    © AP Photo / April L Brown
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    تمتلك أغنى 25 عائلة في العالم ثروات أكبر من حجم اقتصادات العديد من الدول، كما يوجد في الوقت الراهن نحو ألفي ملياردير يتوزعون في 72 دولة في أنحاء العالم.

    فبحسب موقع "Business insider"الأمريكي، فإن هؤلاء الملياردريين يملكون ثروات تصل لـ9.1 تريليون دولار.

    موكيش أمباني الميلياردير الهندي مع ابنته
    © AP Photo / Sunil Verma
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    في الوقت الذي تصل ثروت العائلات الـ25 الأغنى لحوالي 1.1 تريليون دولار.

    الثروة التي جاءت نتيجة لاستثمارات في صناعات التجزئة والشركات الإعلامية الكبيرة والشركات الزراعية والتكنولوجيا العملاقة وغيرها.

    وهذه قائمة بأغنى عشر عائلات في العالم، ضمتها القائمة:

    10- عائلة بيورنغر وفون باومباك الألمانيتان: تتحكمان بصناعة الأدوية الألمانية منذ 130 عاما.

    وتعتبر شركة "Boehringer Ingelheim" للأدوية أهم شركاتها، ويصل صافي قيمة الثروة لحوالي 42.2 مليار دولار.

    9- عائلة كارغل- ماكميلان الأميركية: صاحبة شركة "Cargill Inc" الزراعية، المتخصصة في هذا المجال منذ العام 1865.

    ويصل صافي قيمة الثروة في العائلة لحوالي 42.3 مليار دولار، وتضم العائلة 14 مليارديرا من أفرادها.

    8- عائلة كوانت الألمانية: والتي تعتبر من أغنى العائلات الألمانية و تمتلك شركة "BMW" الشهيرة الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات.

    ويصل صافي الثروة لحوالي 42. مليار دولار.

    7- عائلة أمباني الهندية: والتي تمتلك أضخم مجمع لتكرير النفط في العالم، بالإضافة لشركة "Reliance Industries".

    ويصل إجمالي الثروة لحوالي 43.3 مليار دولار.

    6- عائلة ويرتهايمر الفرنسية: والتي يعود ثرائها الى عشرينيات القرن الماضي في باريس، عندما مول رجل الأعمال بيير ويرتهايمر مصممة الأزياء كوكو شانيل.

    وتعد شركة "Chanel" المتخصصة في الأزياء مصدر ثروة العائلة و التي يقدر صافي قيمت ثروتها بحوالي 45.6 مليار دولار.

    5- عائلة دوما الفرنسية: أو كما يطلق عليهم لقب "ملوك السلع الترفيهية" ومصدر ثروتهم شركة "Hermès".

    بصافي قيمة ثروة تصل لحوالي 49.2 مليار دولار، وهم الذين بدأوا تجارتهم في صناعة معدات ركوب الخيل في القرن التاسع عشر.

    4- عائلات فان دام ودي سبوليدر ودي مفيوس البلجيكية: تعتبر البيرة مصدر ثروتهم بإجمالي وصل لحوالي 54,1 مليار دولار.

    وتعتبر شركة "Anheuser-Busch InBev" المصدر الرئيسي لثرواتهم.

    3- عائلة مارس الأميركية: المتخصصة بصناعة الشوكولاته وبصافي ربح وصل لحوالي 89.7 مليار دولار.

    وهم أصحاب شركة "Mars Inc" الشهيرة.

    2- عائلة كوك الأميركية: وتعتبر شركتهم "Koch Industries" المختصة بتكرير النفط مصدر ثروتهم.

    وتقدر قيمة ثروتهم الصافية بحوالي 98.7 مليار دولار.

    1- عائلة والتون الأميركية: وأصحاب سلسلة متاجر "Walmart" لتجارة التجزئة، إحدى أضخم شركات البيع بالتجزئة حول العالم.

    وتقدر صافي قيمة الثروة بحوالي 151 مليار دولار، تتوزع بين سبعة من أفراد العائلة، من بينهم أليس والتي تعتبر إحدى أكثر السيدات ثراء في العالم بثروة تقدر بحوالي 43,7 مليار دولار.

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    عائلات, التجارة, أغنياء العالم, أغنياء, أمريكا
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