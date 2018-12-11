تعرف على أغنى 10 عائلات في العالم

تمتلك أغنى 25 عائلة في العالم ثروات أكبر من حجم اقتصادات العديد من الدول، كما يوجد في الوقت الراهن نحو ألفي ملياردير يتوزعون في 72 دولة في أنحاء العالم.

فبحسب موقع "Business insider"الأمريكي، فإن هؤلاء الملياردريين يملكون ثروات تصل لـ9.1 تريليون دولار.

© AP Photo / Sunil Verma أغنى رجل في الهند يزوج ابنته... كيف صنعت دعوات الزفاف

في الوقت الذي تصل ثروت العائلات الـ25 الأغنى لحوالي 1.1 تريليون دولار.

الثروة التي جاءت نتيجة لاستثمارات في صناعات التجزئة والشركات الإعلامية الكبيرة والشركات الزراعية والتكنولوجيا العملاقة وغيرها.

وهذه قائمة بأغنى عشر عائلات في العالم، ضمتها القائمة:

10- عائلة بيورنغر وفون باومباك الألمانيتان: تتحكمان بصناعة الأدوية الألمانية منذ 130 عاما.

وتعتبر شركة "Boehringer Ingelheim" للأدوية أهم شركاتها، ويصل صافي قيمة الثروة لحوالي 42.2 مليار دولار.

9- عائلة كارغل- ماكميلان الأميركية: صاحبة شركة "Cargill Inc" الزراعية، المتخصصة في هذا المجال منذ العام 1865.

ويصل صافي قيمة الثروة في العائلة لحوالي 42.3 مليار دولار، وتضم العائلة 14 مليارديرا من أفرادها.

8- عائلة كوانت الألمانية: والتي تعتبر من أغنى العائلات الألمانية و تمتلك شركة "BMW" الشهيرة الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات.

ويصل صافي الثروة لحوالي 42. مليار دولار.

7- عائلة أمباني الهندية: والتي تمتلك أضخم مجمع لتكرير النفط في العالم، بالإضافة لشركة "Reliance Industries".

ويصل إجمالي الثروة لحوالي 43.3 مليار دولار.

6- عائلة ويرتهايمر الفرنسية: والتي يعود ثرائها الى عشرينيات القرن الماضي في باريس، عندما مول رجل الأعمال بيير ويرتهايمر مصممة الأزياء كوكو شانيل.

وتعد شركة "Chanel" المتخصصة في الأزياء مصدر ثروة العائلة و التي يقدر صافي قيمت ثروتها بحوالي 45.6 مليار دولار.

Goossens brought their precious, decorative touch to the 2018/19 #CHANELMetiersdArt collection. Gabrielle Chanel's original jeweller has handcrafted jewellery, buttons and bold belt buckles in the form of scarab beetles. #CHANELinNYC More on https://t.co/eYwma6JzbL pic.twitter.com/HS5hWxkHpM — CHANEL (@CHANEL) ١٠ ديسمبر ٢٠١٨

5- عائلة دوما الفرنسية: أو كما يطلق عليهم لقب "ملوك السلع الترفيهية" ومصدر ثروتهم شركة "Hermès".

بصافي قيمة ثروة تصل لحوالي 49.2 مليار دولار، وهم الذين بدأوا تجارتهم في صناعة معدات ركوب الخيل في القرن التاسع عشر.

If you love neutral shades then Hermes have produced another fabulous one for you to consider.

🔥Hermes Birkin 35cm Gris Asphalte Togo PHW#HermesHandBags#Hermes#LilacBlueLondonhttps://t.co/0cLhPrt6MC pic.twitter.com/ne9JQewsCB — Lilac Blue London (@LilacBlueLondon) ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨

4- عائلات فان دام ودي سبوليدر ودي مفيوس البلجيكية: تعتبر البيرة مصدر ثروتهم بإجمالي وصل لحوالي 54,1 مليار دولار.

وتعتبر شركة "Anheuser-Busch InBev" المصدر الرئيسي لثرواتهم.

3- عائلة مارس الأميركية: المتخصصة بصناعة الشوكولاته وبصافي ربح وصل لحوالي 89.7 مليار دولار.

وهم أصحاب شركة "Mars Inc" الشهيرة.

This is Mars — today. Chocolate never ceases to amaze me. pic.twitter.com/pLqeHoDRGf — 🎄Ransoms Residential🎄 (@RansomsLettings) ٩ ديسمبر ٢٠١٨

2- عائلة كوك الأميركية: وتعتبر شركتهم "Koch Industries" المختصة بتكرير النفط مصدر ثروتهم.

وتقدر قيمة ثروتهم الصافية بحوالي 98.7 مليار دولار.

1- عائلة والتون الأميركية: وأصحاب سلسلة متاجر "Walmart" لتجارة التجزئة، إحدى أضخم شركات البيع بالتجزئة حول العالم.

وتقدر صافي قيمة الثروة بحوالي 151 مليار دولار، تتوزع بين سبعة من أفراد العائلة، من بينهم أليس والتي تعتبر إحدى أكثر السيدات ثراء في العالم بثروة تقدر بحوالي 43,7 مليار دولار.