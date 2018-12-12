"الكارثة" عنوان العام في اليابان

اختارت لجنة تحكيم خاصة في اليابان الكلمة الأشهر لهذا العام في البلاد، والتي أصبحت رمزا لهذا السنة.

لجنة التحكيم وبعد تلقيها العديد من الرسائل حول كلمة العام باللغة الهيروغليفية، وقع اختيارها على كلمة "الكارثة"، لتكون رمزا لهذا لعام 2018.

© AFP 2018 / Kazuhiro Nogi اختفاء جزيرة قبالة سواحل اليابان

اختيار لجنة التحكيم هذا، جاء بعد أن تعرضت البلاد لعدد من الفيضانات والزلزال القوي الذي ضرب هوكايدو.

وقام رئيس معبد كيوميزو أشهر معبد في البلاد، بخط كلمة "الكارثة" من الحروف الهيروغليفية على ورقة بطول 1.5 متر وبعرض 1.3 متر، مستخدما ريشة بحجم 4.5 بوصة مصنوعة من ذيل حصان أبيض للكتابة.

أما الحبر فقد تم إحضاره خصيصا من منطقة نارا اليابانية.

يذكر بأنه في كل عام يتم اختيار كلمة للعام، حيث يتم استقبال العديد من الرسائل والطلبات.

وكانت كلمة "الشمال" قد فازت بلقب العام المنصرم، نتيجة للتوتر الذي ساد شبه الجزيرة الكورية، بالإضافة للصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية.