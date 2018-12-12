اختيار مدينة سعودية عاصمة للسياحة العربية

جاء الإعلان عن اختيار الأحساء، عاصمة للسياحة العربية في الاجتماع الذي أقيم في مدينة الإسكندرية، شمالي مصر، بحضور وزراء السياحة العرب ورؤساء المنظمات والاتحادات العربية اختيار وذلك بعد استيفاء المدينة كافة الشروط المرجعية التي أعدتها المنظمة، حسبما ذكرت قناة "العربية".
وأضاف آل فهيد أنه "تمت الموافقة على مقترح هيئة البحرين للسياحة والمعارض بشأن تفعيل محور المعلومات والإحصاءات السياحية لدعم الاستراتيجية العربية للسياحة من خلال توفير إطار تنظيمي معين يتضمن تبادل البيانات السياحية بين الدول العربية، وتم اعتماد الرؤية المقترحة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسعودية لتفعيل العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية وتوظيفها لخدمة السياحة العربية".
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