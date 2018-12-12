ما علاقة سرطان البروستاتا بألم الظهر

ويمكن أن يكون هناك علاقة بين آلام الظهر وسرطان البروستاتا، وهي غدة تناسلية ذكرية توجد أسفل البطن بالقرب من المثانة، إلا أن آلام الظهر وحدها ليست دليلا قاطعا على المرض، بحسب موقع medicalnewstoday.
وعند انتشار سرطان البروستاتا في العظام فإنه يصيب العمود الفقري والأضلاع والوركين، ويكون ذلك في المرحلة 4 من سرطان البروستاتا، مسببا بذلك آلام العمود الفقري، وهو ما يحدث لدى أكثر من 60% من الرجال المصابين بسرطان البروستات المتقدم.
ونصح الأطباء كل من يعانون آلام الظهر المزمنة التي ليس لها سبب واضح، بمراجعة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)