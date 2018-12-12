ما علاقة سرطان البروستاتا بألم الظهر

يعتبر سرطان البروستاتا ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعا بين الذكور الأمريكيين، إذ يصيب شخصا واحدا من بين كل 9، وذلك بحسب الرابطة الأمريكية للسرطان (ACS).

ويمكن أن يكون هناك علاقة بين آلام الظهر وسرطان البروستاتا، وهي غدة تناسلية ذكرية توجد أسفل البطن بالقرب من المثانة، إلا أن آلام الظهر وحدها ليست دليلا قاطعا على المرض، بحسب موقع medicalnewstoday.

© AP Photo / Wong Maye-E, File اكتشاف يمكن أن ينهي مرض السرطان من كوكب الأرض

وعند الإصابة بسرطان البروستات وفي مرحلة متقدمة منه، تنتشر الخلايا السرطانية خارج محيط البروستاتا إلى أجزاء أخرى من الجسم، وعادة ما تنتشر في العظام أولا.

وعند انتشار سرطان البروستاتا في العظام فإنه يصيب العمود الفقري والأضلاع والوركين، ويكون ذلك في المرحلة 4 من سرطان البروستاتا، مسببا بذلك آلام العمود الفقري، وهو ما يحدث لدى أكثر من 60% من الرجال المصابين بسرطان البروستات المتقدم.

ونصح الأطباء كل من يعانون آلام الظهر المزمنة التي ليس لها سبب واضح، بمراجعة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة.