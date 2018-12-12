خطاب ناديا مراد في حفل جوائز "نوبل" يدفع أميرة النرويج للبكاء (صور+فيديو)

شهد حفل توزيع جوائز نوبل للسلام لهذا العام، حضور أميرة النرويج، ميت باريت، التي غلبتها عواطفها وخانتها دموعها عندما ألقت الناشطة في مجال العنف الجنسي، ناديا مراد، خطابها.

صاحبة الـ45 عاما بكت خلال الحفل الذي أقيم بمدينة أوسلو وحضره عدد كبير من الجمهور ومن بين الحضور المحامية و الناشطة في مجال حقوق الإنسان، أمل كلوني.

وتلقت العراقية الشابة ناديا مراد صاحبة الـ25 عاما جائزتها من قبل رئيسة لجنة "نوبل" بيريت رايس أندرسن، التي أشادت بها رفقة طبيب فاز معها بنفس الجائزة.

© AFP 2018 / Haakon Mosvold Larsen أميرة النرويج ميت باريت تبكي خلال إلقاء ناديا مراد لخطابها في حفل جوائز نوبل

وكانت اللجنة قد منحت مراد جائزتها تكريما لجهودها في إنهاء استخدام العنف الجنسي كسلاح في الحروب والصراعات المسلحة، بحسب مانقلت صحيفة "Daily Mail" البريطانية.

وقالت مراد في كلمتها "هذا يوم خاص بالنسبة لي، هو اليوم الذي انتصر فيه الخير على الشر، وانتصرت النساء اللواتي عانين من مرتكبي الجرائم، ويمثل اليوم بداية حقبة جديدة، عندما يكون السلام أولوية".

وطالبت مراد المجتمع الدولي في كلمتها بتوفير الحماية للإيزيديين ووضعهم تحت الحماية الدولية.

يذكر بأن مراد هي واحدة من بين حوالي ثلاثة آلاف امرأة إيزيدية تعرضن للاغتصاب والمعاملة السيئة على أيدي عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا.