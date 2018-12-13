"إل جي" بصدد إصدار أخف لابتوب من فئة الـ 17 بوصة (صورة)

أعلنت شركة LG، اليوم الخميس، أنها بصدد كشف النقاب عن أخف لابتوب في العالم بحجم شاشة 17 بوصة في العالم على أن يكون ذلك في معرض الإلكترونيات (CES) الذي يعقد سنويا في لاس فيغاس.

وذكر موقع TNW أن اللابتوب الجديد سيزن 1340 غرام فقط مقارنة بالكمبيوترات المحمولة الأخرى من نفس الفئة التي تزن 2000 غرام أو أكثر.

ويمتاز اللابتوب الجديد بشاشة فئة (WQXGA) بدقة تبلغ 2560 × 1600 بكسل، أنها ستكون مناسبة جدا للاستمتاع بمقاطع الفيديو والألعاب وتحرير المستندات، وفيما يلي جانبا من المواصفات التقنية للابتوب الجديد.

المعالج: معالج Intel 8th Gen Intel Core

الغرافيكس: Intel UHD Graphics

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 8/16 غيغابايت

مساحة التخزين الداخلي: 256/512 غيغابايت

وتقول شركة "إل جي" إن الكمبيوتر المحمول مصمم بمعيار متانة MIL-STD-810G ، مما يعزز من مقاومته للصدمات، ودرجات الحرارة المرتفعة، ومقاومة للغبار.

وقامت الشركة بتضمين جهاز استشعار بصمات الأصابع، كما يحتوي الجهاز على تقنية DTS Headphone X لتحسين نقاء الصوت.

ومن المقرر أن ينطلق معرض CES، الذي سيشهد الكشف عن للابتوب الجديد في 8 يناير/كانون الثاني المقبل.