بـ1 دولار أو مجانا...8 أماكن في العالم يمكن الحصول فيها على منازل

امتلاك منزل أو الحصول عليه بسعر بخس، حلم يراود الكثيرين حول العالم، هذا الحلم يصبح حقيقة في بعض الدول والمدن.

نشر موقع "Business Insider" قائمة ضمت 8 مدن وبلدات من حول العالم يمكن فيها الحصول على منازل بشكل شبه مجاني وأسعار رخيصة جدا.

سيتفاجأ الكثيرون بأن العاصمة اليابانية، طوكيو، تمنح بعض المنازل المهجورة والخالية من السكان بشكل مجاني، حيث يمكن للراغبين الدخول على موقع يقدم قواعد بيانات حول هذا النوع من المنازل.

في الوقت الذي بيعت فيه منازل أخرى بحوالي 4 دولارت فقط.

وتكافح المدينة مشكلة التخلص من البيوت المهجورة بغية إنشاء أبنية عملاقة، فبحسب صحيفة "japantimes"، فإنه من أصل 10 منازل يوجد أكثر من منزل مهجور وفارغ.

كما تعتبر قرية أولالي الإيطالية، إحدى القرى التي تبيع منازلها بأسعار جد بخسة.

حيث تعاني هذه القرية الصغيرة من انخفاض بعدد سكانها بسبب الهجرة في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة القرية عن بيع منازل مهجورة مقابل 1.25 دولار، بشرط تجديد هذه المنازل في فترة تصل لـ3 سنوات.

يذكر بأن تكلفة الصيانة وإعادة تجهيزك هذه المنازل قد تصل لـ25 ألف دولار.

من جهتها طرحت مدينة غاري الأمريكية التابعة لولاية إنديانا، عرضا ببيع 8 منازل عن طريق برنامج يعرف باسم "برنامج دولار واحد".

ومن ضمن شروط شراء هذه المنازل، العمل على تجديدها وصيانتها خلال سنة والعيش فيها لفترة لا تقل عن 5 سنوات، بالإضافة لأن يكون دخل المالك لا يقل عن 38 ألف دولار.

كما تمنح بلدة هارموني في جنوب ولاية مينيسوتا الأمريكية تسهيلات كبيرة للراغبين في بناء منازل، بتخفيضات تصل لحوالي 12 ألف دولار.

وتسعى البلدة من خلال هذا العمل لزيادة عدد سكانها.

من جهتها تقدم بالتيمور الأمريكية، برنامجا يعرف باسم "حوافز امتلاك المنازل" والذي يضم خصومات كبيرة للراغبين.

يتضمن 5000 دولار لمشتري المساكن لأول مرة الذين يحصلون على أقل من 80% من متوسط الدخل للمنطقة، وحافز قدره 5000 دولار لموظفي المدينة.

تختار المدينة 30 شخصا مرتين في السنة للحصول على 5000 دولار كحوافز إسكان.

وتقوم مدينة بوفالو الأمريكية التابعة لنيويورك ببيع منازل لا يرغب أحد بشرائها ضمن برنامج يعرف باسم "Urban Homestead".

ويقوم البرنامج ببيع منازل مقابل 1 دولار فقط، بالإضافة لتكاليف البيع، ويجب على المشترين العيش في هذه المنازل لمدة 3 سنوات على الأقل، بالإضافة لقيامهم بعملية تجديد هذه المنازل.

“The newly hot city in Upstate New York — full of sports enthusiasts, restaurateurs and makers — knows exactly what to do with itself in any kind of weather." The @washingtonpost explains why you need to visit Buffalo: https://t.co/2dPPKfBXiB pic.twitter.com/inC6TQKjUO — VisitBuffaloNiagara (@BuffaloNiagara) ١٣ ديسمبر ٢٠١٨

وتقدم ولاية أوكلاهوما الأمريكية برنامجا خاصا يعرف باسم "تولسا"، خصومات تصل لـ33 في المئة لاستئجار الشقق المفروشة لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة لمنحة تصل لـ10 آلاف دولار للانتقال للمدينة.

وتقوم بلدة نيوهافن بولاية كونيتيكت الأمريكية بتقديم حسومات تصل لـ42 ألف دولار للراغبين بالشراء للمرة الأولى، بالإضافة لإمكانية الحصول على 10 آلاف دولار لتغطية تكاليف البيع.

حيث تمنح البلدة هذه الأموال على صورة "قرض دون فائدة" لمدة 5 سنوات.