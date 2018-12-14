فضيحة جديدة تضرب "فيسبوك" تؤثر على 6.8 مليون مستخدم

أعلنت شركة "فيسبوك"، اليوم الجمعة، عن اكتشاف عيب ربما أثر على ما يصل إلى 6.8 مليون شخص استخدموا كلمات المرور الخاصة بالموقع في التعامل مع تطبيقات خارجية مرتبطة بالصور.

ونقلت شبكة CNBC عن الشركة قولها إن الحادث ربما أثر على ما يصل إلى 1500 تطبيق صممها 876 مطورا مضيفة أنها تمكنت من إصلاح المشكلة.

© REUTERS / Dado Ruvic "فيسبوك" يستهدف المتوفين بميزة جديدة

وأوضحت الشركة أن بعض التطبيقات ربما دخلت على مجموعة أكبر من الصور عن المعتاد لمدة 12 يوما في الفترة بين 13 و25 سبتمبر/ أيلول.

يذكر أن شركة "فيسبوك" قد أعلنت، نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن إصلاح ثغرة جديدة أتاحت لأي موقع ويب سحب معلومات من الملف الشخصي للمستخدمين على موقع التواصل الاجتماعي الشهير، بما في ذلك الاعجابات والاهتمامات وغيرها.

وكانت مواقع الويب الخبيثة تلك تقوم بفتح عدة استعلامات للبحث على "فيسبوك"، وتشغيل الاستعلامات التي يمكن أن ترجع بردود مثل "نعم" أو "لا".

وحسب الخبراء في الشركة فإن طلبات البحث تلك قد تعيد نتائج أكثر تعقيداً مثل توفير جميع أصدقاء المستخدم الذين يحملون اسم معين ومشاركات المستخدم المتضمنة كلمات رئيسية معينة.