بالفيديو... شاب سوري يجتاز 25 كم واقفا على الدراجة النارية

تمكن الشاب السوري دكوان حسن من اجتياز 25 كيلو مترا واقفا على دراجته النارية من دون أن يمسك المقود، حيث تمكن الشاب السوري من التحكم بمسار دراجته من خلال توازنه أثناء الوقوف.

وقطع الشاب مسافة 25 كيلو مترا وهو واقف على دراجته النارية من دون أن يمسك المقود، حيث توجه من جسر قريب من مدينة جبلة الساحلية إلى نقطة محاذية مدينة بانياس.

وأوضح حسن لوكالة "سبوتنيك" أن هذا الإنجاز أتى بعد تدريب مستمر لمدة أربع سنوات قائلا:

"انطلاقاً من حب الوطن والرغبة في رفع العلم السوري في المحافل الدولية وتأكيداً على أن بلدنا بخير.. قمت بالتدريب المتواصل منذ أربع سنوات على الوقوف على الدراجة النارية دون استخدام المقود حتى تمكنت مؤخراً من اجتياز 25 كم واقفا على الدراجة النارية".

وتابع أن لديه إصرار على دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية: "قمت بهذا مع الأصرار على تحطيم الرقم القياسي العالمي ودخول موسوعة غينيس".

وطالب حسن المنتقدين أن لا ينظروا لهذه الخطوة من وجهة نظر سلبية وقال "أتمنى الدعم من أبناء بلدي الحبيب وعدم النظر لهذه الخطوة على أنها خطوة سلبية، فالغاية الأولى والأخيرة هي تسجيل رقم قياسي سوري في موسوعة عالمية".