خليجي مصاب بـ "الإيدز" يتحرش بطفل في محل حلاقة

رغم التكتم الذي يسود المجتمعات الخليجية بخصوص ظاهرة التحرش الجنسي بالأطفال، غير أن الحوادث تطفو على السطح بين الحين والآخر تكشف واقعا قاسيا.

أطلقت محكمة في سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، حكمها بسجن مواطن عماني مصاب بمرض "الإيدز" لعشر سنوات ودفع غرامة مالية قدرها 5000 ريال "13 ألف دولار" بتهمة التحرش بطفل، بحسب ما نقله موقع " تايمز أوف عمان".

© REUTERS / Thomson Reuters Foundatio "يونيسيف" تحذر من معدل انتشار الإيدز بين القاصرات

وفقا للادعاء العام، أن المتهم حاول الضغط على الطفل وطارده لأيام في الحي حتى قابله في محل حلاقة، حيث طلب من الضحية رقم هاتفه، وهدده بحالة الرفض سينشر شائعات مسيئة حوله عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

ولحسن الحظ سارع الصبي بإبلاغ والده عن الحادث، الذي بدوره أبلغ السلطات المعنية وتم إلقاء القبض عليه.

وبعد التحقيق تبين بأن المتهم يملك سجلا إجراميا، وتم تشخيصه بأنه مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز". ووجهت له تهمة إغراء صبي من خلال ابتزازه.

ووجدت الشرطة أفلام إباحية لأطفال في هاتفه الشخصي، وعند مواجهته بالأدلة، أقر بذنبه ونيته بإيقاع الطفل من خلال تخويفه.

وقالت النيابة العامة بأن الصبي تعامل مع الحالة بالطريقة الصحيحة، من خلال إبلاغ والده، وبذلك تجنب الوقوع في الفخ، واحتمال إصابته بمرض قاتل".