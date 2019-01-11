علميا... الموسيقى في مكان العمل تحمي من مرض شائع

كشفت دراسة حديثة عن أن 96% من الأشخاص يشعرون بتحسن أعراض التوتر والقلق عند العزف والغناء في مجموعات في مكان العمل.

وأشارت الدراسة التي أجراها مجموعة من الباحثين من جامعة ليستر البريطانية، ونشرتها صحيفة "ديلي ميل" أن الأشخاص المشاركين في الدراسة شعروا بالعزلة والوحدة، بنسبة أقل بمقدار 86%.

ولفت العلماء إلى أن الأشخاص الذين شاركوا في الغناء داخل فرق ومجموعات مرتبطة بطريقة أو بأخرى بالموسيقى، شعروا بالسعادة والهدوء أكثر من غيرهم، وأكد الباحثون أن "ذلك يقلل من فرص الإصابة بالإكتئاب، وهو مرض نفسي منتشر بكثرة.

وتسهم زيادة المشاركة الاجتماعية في تحسين الحالة النفسية العاملين في المكاتب وتبعدهم عن زيارة الطبيب النفسي، وتقلل من خطر الإصابة بأشكال حادة من الاكتئاب.

يشار إلى أن الباحثين لاحظوا أن التشجيع المنتظم للموظفين المشاركين بارتجالات موسيقية غنائية أثناء العمل، يحسن بشكل كبير من كفاءة العمل ويحد من غياب الموظفين.