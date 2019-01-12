بينهم قاصر... عصابة متخصصة بالسرقة والكسر في قبضة الشرطة المغربية

أوقفت الشرطة المغربية عصابة مؤلفة من عدة أشخاص بينهم أصحاب سوابق قضائية ينشطون في سرقة المحلات والمؤسسات التجارية.

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في العيون، يوم أمس الجمعة 11 كانون الثاني/ يناير، من توقيف ستة أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 17 و23 سنة، خمسة من بينهم من ذوي السوابق القضائية العديدة، ينشطون في إطار عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بالكسر من داخل المحلات والمؤسسات التجارية. بحسب ما ذكرته وكالة "المغرب العربي" للأنباء.

العيون: توقيف ستة أشخاص مشتبه فيهم ينشطون في إطار عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بالكسر من داخل المحلات والمؤسسات التجارية | حدث كم — https://t.co/Be9QR16aQT pic.twitter.com/YjO4tCaM93 — حدث كم (@hadatcom) January 12, 2019

​وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت 12 يناير، أن المعطيات الأولية للبحث كشفت تورط المشتبه فيهم في ارتكاب سرقات عن طريق كسر الأقفال، استهدفت معظمها محلات تجارية بمختلف مناطق مدينة العيون ونواحيها، وهي الجرائم التي مكنت من الاستيلاء على بطاقات لتعبئة الهاتف النقال ومعدات إلكترونية ومبالغ مالية.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة في منزل أحد المشتبه فيهم، الذي لا تزال التحريات جارية لتوقيفه، مكنت من حجز شاشات تلفاز من أحجام مختلفة وأجهزة استقبال رقمية، فضلا عن حجز قطع من مخدر "الشيرا" وأداة لكسر الأقفال استعملت في ارتكاب بعض عمليات السرقة.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية للراشدين، والمراقبة الشرطية للقاصر، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث الميدانية المكثفة لتوقيف باقي المتورطين المفترضين في نشاط هذه العصابة الإجرامية.