"يوتيوب" توقف المشاركة المباشرة للفيديوهات على تويتر

قررت منصة يوتيوب، التابعة لشركة غوغل العالمية، وقف خاصية المشاركة التلقائية لمقاطع الفيديو الخاصة بها على موقعي تويتر وغوغل بلس.

ذكر موقع قناة ndtv أنه من المنتظر تفعيل هذا القرار بعد يوم 31 يناير/ كانون الثاني الجاري، لتبقى خاصية المشاركة حتى هذا الحين متاحة للمستخدمين الذين يربطون حساباتهم على يوتيوب بحساباتهم على تويتر وغوغل بلس على حسابه في يوتيوب.

ولم توضح الشركة أسباب لهذا القرار الذي سيؤدي إلى توقف ميزة مهمة ومعتادة على منصة الفيديو، التي اعتمد عليها كثير من المنصات الأخرى في تداول مقاطع الفيديو.

وكان موقع "يوتيوب"، قد نشر اعتذارا لمستخدميه حول العالم، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشيرا إلى أنه يعمل على إصلاح عطل فني أصاب الموقع بشكل مفاجئ.

وجاء نص التغريدة: "شكرا لتقاريركم عن يوتيوب، نحن نعمل على حل هذه المشكلة، وسوف نعلمكم مرة آخرى، ونعتذر عن أي إزعاج".