خلل في "واتسآب" يتسبب في حذف الرسائل تلقائيا

انتابت حالة من القلق مستخدمي تطبيق المحادثات واتسآب، المملوك لشركة فيسبوك، وذلك بعد أن تسبب خلل غامض في حذف بعض الرسائل.

وذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية أن العديد من المستخدمين اكتشفوا اختفاء رسائلهم القديمة والتي تم استقبالها منذ عام 2015 أو ربما قبل ذلك، دون سابق إنذار.

© AFP 2018 / LIONEL BONAVENTURE "واتساب" يتوقف عن العمل على هذه الهواتف

ورجحت تقارير أن التحديثات والمزايا الجديدة التي يضيفها "واتسآب" تؤثر سلبا على المستخدمين، وخاصة مستخدمي نظام الأندرويد.

وأعرب المستخدمون عن قلقهم في هذا الصدد، إذ قال أحدهم في تدوينة: "منذ حوالي شهر لاحظت اختفاء رسائلي مع أحد الأصدقاء، والآن أصبح أمرا معتادا، فكل صباح أجد واحدة أو اثنتين من المحادثات الخاصة اختفت تماما"، وكان عدد كبير من المستخدمين قد قدم نفس الشكوى منذ منتصف 2018.

وتأتي تلك الشكاوى وسط ما يقوم به "واتسآب" حول اكتشاف ثغرة خطيرة في تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب"، تهدد الرسائل الخاصة لكل مستخدميها.

ونقل الموقع عن آبي فولر، المهندسة التقنية في شركة أمازون، قولها إنها اكتشفت مشكلة تقنية في "واتسآب" تتعلق بإمكانية الكشف عن أرشيف كل أرشيف الرسائل الخاصة لأي مستخدم.