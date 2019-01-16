خلل في "واتسآب" يتسبب في حذف الرسائل تلقائيا

وذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية أن العديد من المستخدمين اكتشفوا اختفاء رسائلهم القديمة والتي تم استقبالها منذ عام 2015 أو ربما قبل ذلك، دون سابق إنذار.
وأعرب المستخدمون عن قلقهم في هذا الصدد، إذ قال أحدهم في تدوينة: "منذ حوالي شهر لاحظت اختفاء رسائلي مع أحد الأصدقاء، والآن أصبح أمرا معتادا، فكل صباح أجد واحدة أو اثنتين من المحادثات الخاصة اختفت تماما"، وكان عدد كبير من المستخدمين قد قدم نفس الشكوى منذ منتصف 2018.
وتأتي تلك الشكاوى وسط ما يقوم به "واتسآب" حول اكتشاف ثغرة خطيرة في تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب"، تهدد الرسائل الخاصة لكل مستخدميها.
ونقل الموقع عن آبي فولر، المهندسة التقنية في شركة أمازون، قولها إنها اكتشفت مشكلة تقنية في "واتسآب" تتعلق بإمكانية الكشف عن أرشيف كل أرشيف الرسائل الخاصة لأي مستخدم.
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