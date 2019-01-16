المغنية ريهانا تقاضي والدها

حركت المغنية ريهانا دعوى قضائية ضد والدها، معللة ذلك بأنه استخدم علامتها التجارية، ومشيرة إلى قيامه بتأسيس شركة في 2017 تستغل اسمها.

وذكر موقع "إنسايدر" إن ريهانا واسمها الحقيقى روبن ريانا فينتى، قاضت والدها أمام محكمة اتحادية فى لوس أنجلوس، أمس الثلاثاء، اتهمته فيها مع اثنين من شركائه بالتحايل والإعلانات المزيفة المرتبطة بشركته فينتي للمواهب الترفيهية والإنتاج.

وناشدت ريهانا، المحكمة بإجبار والدها على الكف عن استخدام العلامة التجارية بالإضافة إلى مطالبتها بتعويض مالي لم يتم الكشف عن حجمه حتى الآن.

وكانت ريهانا قد حضرت، العام الماضي، احتفالية خاصة أقيمت في فندق أرماني بمدينة دبي الإماراتية، من أجل الترويج لمستحضرات التجميل الخاصة بها "فينتي بيوتي"، كما أنها شاركت نصائحها وحيلها الخاصة مع النساء للاحتفاظ بجمالهن، وفقا لصحيفة "غلف نيوز" الإماراتية.

وتراوحت أسعار الحضور إلى الاحتفالية الخاصة، ما بين 1000 و7000 درهم إماراتي (1906 دولار أمريكي)، والتي سيذهب ريعها لصالح إحدى المؤسسات الخيرية هناك.