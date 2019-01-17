الابتعاد عن الجلوس لنصف ساعة يوميا يحميك من الموت المبكر

ونشرت مجلة "تايم" الأمريكية نتائج الدراسة التي أكد الباحثون فيها أن ممارسة أنشطة بسيطة، مثل المشي عوضا عن الجلوس، لمدة نصف ساعة يوميا، يقلل خطر الوفاة المبكرة بنسبة 17%.
يشار إلى أن هناك بالتأكيد فوائد أكبر تعود على الإنسان من ممارسة التمارين القوية، خاصة في ظل اعتياد الجلوس حيث يجلس فرد واحد من بين كل 4 بالغين أكثر من 8 ساعات يوميا.
وقالت الدراسة أن ممارسة التمارين القوية مثل تمارين الدراجات الرياضية الثابتة مثلا، تقلل نسبة الوفاة المبكرة بنسبة 35 %، وشملت الدراسة التي نشرت في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة، قرابة 8 آلاف مشترك فوق عمر الـ45، وضع لهم أجهزة تراقب الحركة لمدة 4 أيام متواصلة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)