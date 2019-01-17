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14:13 17 يناير/ كانون الثاني 2019
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    الجدة العاشقة... تكشف أسرار نجاح زواجها بمراهق في عمر أحفادها

    © Sputnik . Roman Kruchinin
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    كشفت سيدة أمريكية تدعى ألميدا إيريل، البالغة من العمر 72 عاما، عن أسرار علاقتها وزواجها بمراهق يبلغ من العمر 19 عاما، أي إنه في عمر أحفادها.

    وصرحت إيريل بأنها لا تزال سعيدة مع زوجها غاري هاردويك رغم أنه يصغرها بـ 53 عاما، ورغم أنه أصغر من حفيدها الذي يعيش معهما بـ 3 سنوات، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

    وكان كل من إيريل وهاردويك قد تزوجا في عام 2016، بعد أسبوعين من تعارفهما في جنازة ابن إيريل، والذي كان يدعى روبرت، والذي فارق الحياة عن عمرها يناهز 45 عاما.

    ثوب زفاف
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    جاءت تصريحات إيريل، في سياق حديثها في برنامجها على يوتيوب يحمل اسم "حديث الفتيات" Girl's Talk، قالت فيه إن زواجها الأول دام نحو 43 عاما، أنجبت خلالها 4 أبناء، لكنها كانت تفتقد فيه إلى الرومانسية والسعادة على عكس زواجها الثاني من هاردوديك.

    وأوضحت إيريل أن الهدف من برنامجها تقديم النصائح للفتيات من أجل حياة زوجية سعيدة، واصفة زوجها الثاني بأنه "توأم روحها"، ووجهت حيدثها للفتيات: "أعلم أن لديكن الكثير من الأسئلة بشأن الزواج والعلاقات العاطفية، وأعدكن أن ألتقي بكن بشكل أسبوعي للإجابة على استفساراتكن".

    وكشفت سر سعادتها في زواجها من هاردويك، قائلة "هناك تفاصيل صغيرة تجعل من الحياة بين الزوجين رائعة ومثيرة، فهو مثلا قد يقوم ببادرة ويجهز لنا طعام العشاء بنفسه، أو يغسل الصحون، ودائما ما نعبر عن امتنانا لبعض".

    وعن كيفية جعل الحب يدوم ويستمر بين الطرفين، أجابت الجدة العاشقة: "يجب أن يجلس الزوجان مع بعض دائما، ويناقشا مشاكلهما بكل صراحة، لا ينبغي تجاهل أي مشكلة مهما كانت صغيرة".

    من جانبه صرح هاردويك بأن زوجته هي المرأة التي كان يحلم بها دوما، وأنهما عاشقان رائعان، مشيرا إلى أن زواجه حظي بمباركة والدته البالغة من العمر48 عاما وجدته البالغة من العمر 71 عاما، أي أنها أصغر من زوجته.

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    زواج, حفيد, جدة, أمريكا
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