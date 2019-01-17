أحدث تصنيف لتكلفة المعيشة في ثلاث عواصم عربية

صدر أخيرا عن مؤسسة نامبيو، مؤشر تكلفة المعيشة العالمي، والذي يقيس تكاليف المعيشة في 439 دولة في العالم، وفقًا لعدة معايير تتضمن: سعر إيجار السكن، وأسعار منتجات البقالة، وأسعار المطاعم، وكذلك القيمة الشرائية المحلية

© REUTERS / CHARLES PLATIAU مقتل متظاهرة فرنسية دهسا خلال اعتصامات ضد غلاء المعيشة

احتل العراق بحسب " نامبيو" المرتبة 276 على الصعيد العالمي الأمريكي، مقدرا قيمة مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ببغداد بحوالي 45.28 في المائة.

في حين أظهر مؤشر تكلفة المعيشة في عمان "الأردن" أعلى بنسبة 24.53% منه في بغداد، وفي بيروت كان مؤشر تكلفة المعيشة أعلى بنسبة 33.31% منه في بغداد.

وأشار الموقع إلى أن مؤشر تكلفة المعيشة في الرياض أعلى بنسبة 9.10% منه في بغداد.

وتصدرت مدينة بازل السويسرية مدن العالم الأكثر غلاء في حين تذيلت مدينة روالبندي الباكستانية التصنيف العالمي.