بالفيديو... نيمار يستعرض مهاراته في الطهي مع الطباخ التركي "شيف الملح"

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب البرازيلي الشهير نيمار، وهو يرش الملح بطريقة استعراضية على اللحم أثناء طهوه برفقة الطباخ التركي الشهير نصرت غوكشيه الملقب بـ"شيف الملح".

ونشر غوكشيه الفيديو على صفحته الرسمية على إنستغرام، اليوم الخميس، وظهر مع نجوم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ومنهم نيمار.

وظهر نصرت في الفيديو يستعرض مهاراته في نزع العظام من اللحم المشوية بمهارة وسلاسة بطريقة استعراضية مع قطعة من اللحم، قبل أن يقوم نيمار برش الملح على طريقة الطباخ التركي الشهيرة، ليقدم الأخير بعدها قطعة اللحم للنجم البرازيلي.

وكان غوكشيه قد نشر على صفحته الخاصة على "إنستغرام"، صورة جمعته بالفرنسي ولاعب بايرن ميونيخ الألماني، فرانك ريبيري، الصورة تظهر قطعة لحم كبيرة بلون ذهبي في مطعمه في مدينة دبي الإماراتية، والفرنسي ينظر إليها بشيء من الجوع.